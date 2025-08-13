শেরপুরে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার – Corporate Sangbad

Advertise here
বুধবার , ১৩ আগস্ট ২০২৫
শেরপুরে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

আগস্ট ১৩, ২০২৫
আল আমিন, শেরপুর জেলা প্রতিনিধি : শেরপুরের কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী ও দুধর্ষ সন্ত্রাসী যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি বাবুল মিয়াকে (৪২) গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-১৪ জামালপুর।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে সদর উপজেলার মুন্সিরচর পশ্চিমপাড়া থেকে মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ তাকে গ্রেফতার করে।

র‌্যাব জানায়, গ্রেফতারকৃত বাবুল জামালপুরের সরিষাবাড়ী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামী। এছাড়াও তার নামে দুটি হত্যা মামলা বিচারাধীন। বাবুল এলাকায় কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতারের পর শেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। গ্রেফতারকালে তার কাছ থেকে ৪শ গ্রাম গাঁজা ও একটি দেশীয় প্রাণঘাতি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।





