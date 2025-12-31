শোকের সময়ে আতশবাজি থেকে বিরত থাকার আহ্বান ডাকসু ভিপির

ঢাকা: জাতীয় শোকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে থার্টি ফার্স্ট নাইটে আতশবাজি ফুটানো ও ফানুশ ওড়ানো ইত্যাদি আয়োজন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাতে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজ আইডিতে পোস্টে এ আহ্বান জানান।
সাদিক কায়েম লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সমগ্র জাতি আজ গভীর শোক ও বেদনায় মুহ্যমান। জুলাই বিপ্লবের অগ্রসেনানী শরিফ ওসমান হাদি ভাইও শহিদ হয়ে আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই শোকাবহ সময়ে তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং জাতীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।’
তিনি আরও বলেন, ‘এ ছাড়াও আমরা দেখেছি প্রতিবছরই ফানুশের আগুন থেকে বাড়িঘর-দোকানপাটে আগুন লেগে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে— আতশবাজির বিকট শব্দে অসংখ্য পাখি এমনকি মানবসন্তানের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।‘
একইসঙ্গে তিনি ডাকসুর পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারীসহ সারাদেশের সকলের প্রতি আতশবাজি ফুটানো, ফানুশ ওড়ানো ইত্যাদি আয়োজন থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানান।