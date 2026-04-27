শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের বিনামূল্যে ১০০০ লিটারের ৬০টি পানির ট্যাংক ও সেটিং উপকরণ বিতরণ

  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬
পরিতোষ কুমার বৈদ্য
শ্যামনগর(সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ফেইথ ইন এ্যাকশন গাবুরা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড এর ১৫টি গ্রামে কানাডিয়ান দাতা সংস্থা ওয়ার্ল্ড রিনিউ এর আর্থিক সহযোগিতায় জলবায়ু সহনশীল জনগোষ্ঠী তৈরি প্রকল্প ২০১৫ টি পরিবার নিয়ে বাস্তবায়ন করছে।
এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকাল ৩:০০ টায় ফেইথ ইন এ্যাকশনের মাধ্যমে ৭১নং বুড়িগোয়ালিনী ফরেস্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে প্রাথমিক দলের ৪২ জন নারী ও ১৮ জন পুরুষকে মোট ৬০টি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ১০০০ লিটার পানির ট্যাংক ও সেটিং উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১২ নং গাবুরা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড এর ইউপি সদস্য মো: মনজুর হোসেন, উপকূলীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুল হালিম, অফিসার প্রিন্স মার্ক বিশ্বাস, প্রজেক্ট অফিসার পরিতোষ কুমার বৈদ্য, জেন্ডার অফিসার নওমী বিশ্বাস ও কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরবৃন্দ প্রমূখ।
উপকূলীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বলেন, “গাবুরা ইউনিয়নে লবণাক্ততার জন্য সুপেয় পানির সংকট। এখানে নারীরা প্রয়োজনের তুলনার কম পানি পান করে। এই পানি সংকট নিরসনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থারও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। ফেইথ ইন এ্যাকশন পানির ট্যাংক বিতরণের যে উদ্যোগ নিয়েছে সেজন্য ফেইথ ইন এ্যাকশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।” তিনি গাবুরা ইউনিয়নের পানির ট্যাঙ্ক গ্রহণকারীদের ট্যাংক সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন।
বিশেষ অতিথি ৯নং ওয়ার্ড এর ইউপি সদস্য মো: মনজুর হোসেন বলেন, “আমার গাবুরা ইউনিয়নে সুপেয় পানির সংকট প্রকট। সেখানে মানুষ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ৩ থেকে ৪ মাস পানি সংকট নিরসনে ভুমিকা রাখে। কিন্তু পানি সংরক্ষণের জন্য পানির পাত্র প্রয়োজন। ফেইথ ইন এ্যাকশন পানি সংরক্ষণে যে পানির ট্যাংক বিতরণ করছে সেজন্য ফেইথ ইন এ্যাকশনকে ধণ্যবাদ জানাচ্ছি।” তিনি আরও বলেন, স্বক্ষমতা থাকলে ফেইথ ইন এ্যাকশনের নিকট গাবুরা ইউনিয়নে আরও কিছু পানির ট্যাংক বিতরণ করার জন্য দাবী রাখছি।”

ডিজেল সংকটে আর নয় অস্থিরতা আমাদের বুস্টার মিশ্রিত পোড়া মবিলেই নির্ভরতা

ডিজেল সংকটে আর নয় অস্থিরতা আমাদের বুস্টার মিশ্রিত পোড়া মবিলেই নির্ভরতা

শ্রীবরদীতে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ

শ্রীবরদীতে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ

পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ:ভাইদের নির্যাতনের শিকারে বোনের সংবাদ সম্মেলন

পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ:ভাইদের নির্যাতনের শিকারে বোনের সংবাদ সম্মেলন

Is Karan AKaran Aujla’s Viral Bisexual Tweet Real Or Fake?; Deepika Padukone Has Packed Work Schedule Amid Second Pregnancy | Bollywood News

Is Karan AKaran Aujla’s Viral Bisexual Tweet Real Or Fake?; Deepika Padukone Has Packed Work Schedule Amid Second Pregnancy | Bollywood News

ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে কবিরহাটে এডিপির কাজে অনিয়ম ; দায়সারা কাজ করে বিল উত্তোলন

ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে কবিরহাটে এডিপির কাজে অনিয়ম ; দায়সারা কাজ করে বিল উত্তোলন

পরিবারের চাপে বিয়ের সিদ্ধান্ত নায়িকা আনুশকা শেঠির

পরিবারের চাপে বিয়ের সিদ্ধান্ত নায়িকা আনুশকা শেঠির

শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের বিনামূল্যে ১০০০ লিটারের ৬০টি পানির ট্যাংক ও সেটিং উপকরণ বিতরণ
শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের বিনামূল্যে ১০০০ লিটারের ৬০টি পানির ট্যাংক ও সেটিং উপকরণ বিতরণ
ডিজেল সংকটে আর নয় অস্থিরতা আমাদের বুস্টার মিশ্রিত পোড়া মবিলেই নির্ভরতা
ডিজেল সংকটে আর নয় অস্থিরতা আমাদের বুস্টার মিশ্রিত পোড়া মবিলেই নির্ভরতা
শ্রীবরদীতে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ
শ্রীবরদীতে প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ
পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ:ভাইদের নির্যাতনের শিকারে বোনের সংবাদ সম্মেলন
পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ:ভাইদের নির্যাতনের শিকারে বোনের সংবাদ সম্মেলন
Is Karan AKaran Aujla’s Viral Bisexual Tweet Real Or Fake?; Deepika Padukone Has Packed Work Schedule Amid Second Pregnancy | Bollywood News
Is Karan AKaran Aujla’s Viral Bisexual Tweet Real Or Fake?; Deepika Padukone Has Packed Work Schedule Amid Second Pregnancy | Bollywood News
ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে কবিরহাটে এডিপির কাজে অনিয়ম ; দায়সারা কাজ করে বিল উত্তোলন
ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে কবিরহাটে এডিপির কাজে অনিয়ম ; দায়সারা কাজ করে বিল উত্তোলন
পরিবারের চাপে বিয়ের সিদ্ধান্ত নায়িকা আনুশকা শেঠির
পরিবারের চাপে বিয়ের সিদ্ধান্ত নায়িকা আনুশকা শেঠির
IPL 2026: Sunil Narine magic and Rinku Singh firepower seal Super Over heist for KKR | Cricket News
IPL 2026: Sunil Narine magic and Rinku Singh firepower seal Super Over heist for KKR | Cricket News
কালিয়াকৈর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সড়কে সামান্য বৃষ্টিতেই সৃষ্টি হচ্ছে হাটুসমান জলাবদ্ধতা
কালিয়াকৈর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সড়কে সামান্য বৃষ্টিতেই সৃষ্টি হচ্ছে হাটুসমান জলাবদ্ধতা
Madhur Bhandarkar Mourns Raghu Rai’s Death: ‘His Camera Was A Compass For Truth’ | Bollywood News
Madhur Bhandarkar Mourns Raghu Rai’s Death: ‘His Camera Was A Compass For Truth’ | Bollywood News
বকশীবাজার খানকাহ: পুরান ঢাকার সুফি ঐতিহ্যের জীবন্ত স্মারক
বকশীবাজার খানকাহ: পুরান ঢাকার সুফি ঐতিহ্যের জীবন্ত স্মারক
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
টাঙ্গাইলে বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ইমামের বিরুদ্ধে
টাঙ্গাইলে বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ইমামের বিরুদ্ধে
সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে জামায়াত আমিরের অভিনন্দন
সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে জামায়াত আমিরের অভিনন্দন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
‘দলের কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে’
‘দলের কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে’
