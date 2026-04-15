ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সজীব আহমেদ রানার তীব্র প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার:
ঢাকা মহানগর পশ্চিম ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও আদাবর থানা যুবদলের প্রত্যাশী প্রার্থী, দায়িত্বশীলতার সাথে জানাচ্ছি যে, আমি দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে সততা, নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। এর ফলে সাধারণ জনগণের আস্থা ও সমর্থন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, আসন্ন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি কুচক্রী মহল আমার জনপ্রিয়তা ও সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু অসাধু ও হলুদ সাংবাদিকের মাধ্যমে আমার নাম বিকৃত করে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করছে।
আমি স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে, উক্ত প্রচারিত সংবাদের কোনো প্রকার সত্যতা, প্রমাণ বা বাস্তব ভিত্তি নেই। এটি একটি সুপরিকল্পিত অপপ্রচার, যার উদ্দেশ্য আমার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা এবং জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।
আমি এই ধরনের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একইসাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আমার বিরুদ্ধে এ ধরনের ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ বা প্রচার না করার আহবান জানান।আগামী দিনে অবশ্যই জেনে শুনে তথ্য প্রচার করবেন।