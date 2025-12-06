সফিপুর বাজার সমবায় সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর বাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেডের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন শনিবার (৬ ডিসেম্বর) শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী পরিবেশ ছিল উৎসবমুখর ও সুশৃঙ্খল।
সদস্যদের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীদের নির্বাচিত করেন।
নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন—
সভাপতি: মোঃ ফরিদুজ্জামান হারিজ
সহ-সভাপতি: ফিরোজ আল মামুন
সাধারণ সম্পাদক: নাজমুল মন্ডল
সহ সাধারণ সম্পাদক: রাসেল আহমেদ
কোষাধ্যক্ষ: ডা. মাসুদ রানা
এক নম্বর সদস্য: ফজলুল হক মৃধা
নির্বাচন শেষে বিজয়ী প্রার্থীরা সকল সদস্য, ভোটার ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং সমবায় সমিতির উন্নয়ন ও ব্যবসায়ীদের কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।