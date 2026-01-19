সব ওয়াজ মাহফিল বাতিল করলেন আমির হামজা

ঢাকা: নিরাপত্তা সংকট ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্ধারিত সব ওয়াজ মাহফিল বাতিল ঘোষণা করেছেন ইসলামিক বক্তা ও জামায়াত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেজবুক পেজে তিনি লেখেন, প্রিয় দেশবাসী, আসসালামু আলাইকুম। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, নিরাপত্তা সংকট ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমার ওয়াজ/তাফসীর মাহফিলের সব সিডিউল আজ থেকে স্থগিত ঘোষণা করছি। এমন কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য আমার তাফসীর মাহফিলের সিডিউল নেওয়া আয়োজক কমিটির কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনাদের দোয়ায় শামিল রাখবেন।
এর আগে রোববার (১৮ জানুয়ারি) ফেসবুক স্ট্যাটাসে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমির হামজা জানান, তাকে বিভিন্ন মাধ্যমে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।