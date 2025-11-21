শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:১৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
KBC 17: Shilpa Rao Sings Tose Naina Lage For Amitabh Bachchan | Video | Television News ‘Someone who gives that freedom’: Rishabh Pant reveals ‘real goal’ ahead of his first India captaincy assignment | Cricket News ‘When Your Ex Surprises You’: Reena Datta Thanks Aamir Khan For Visiting Her Art Exhibition | Bollywood News Usman Khawaja barred from opening in the Ashes! Steve Smith forced to come in at No. 3 – here’s why | Cricket News Mohanlal’s Bigg Boss Malayalam 7 Finale Episode Tops TRP Charts | Television News স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশ্নাতীত: গোলাম পরওয়ার IND vs SA 2nd Test: Probable playing XI, pitch & weather report – Will rain play spoilsport in Guwahati? | Cricket News Meghan Trainor Says Pregnancy Diagnosis Made Her ‘Obsessed’ With Fitness And Wellness | Hollywood News সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া Actor’s Family Once Struggled For Food And Electricity. Today, He Owns 3 Bungalows, Luxury Cars
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া


ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ বছরও সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাচ্ছেন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

শায়রুল কবির খান বলেন, শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠিত সশস্ত্র বাহিনী দিবসে বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অংশগ্রহণের সম্মতি দিয়েছেন। তিনি তার ব্যক্তিগত মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

এ বছর সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এর আগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

গত বছরও খালেদা জিয়া একই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তখন সেনাকুঞ্জে পৌঁছালে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান তাকে স্বাগত জানান। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও বেগম জিয়াকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা যায়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
KBC 17: Shilpa Rao Sings Tose Naina Lage For Amitabh Bachchan | Video | Television News

KBC 17: Shilpa Rao Sings Tose Naina Lage For Amitabh Bachchan | Video | Television News

‘When Your Ex Surprises You’: Reena Datta Thanks Aamir Khan For Visiting Her Art Exhibition | Bollywood News

‘When Your Ex Surprises You’: Reena Datta Thanks Aamir Khan For Visiting Her Art Exhibition | Bollywood News

Mohanlal’s Bigg Boss Malayalam 7 Finale Episode Tops TRP Charts | Television News

Mohanlal’s Bigg Boss Malayalam 7 Finale Episode Tops TRP Charts | Television News

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশ্নাতীত: গোলাম পরওয়ার

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশ্নাতীত: গোলাম পরওয়ার

Meghan Trainor Says Pregnancy Diagnosis Made Her ‘Obsessed’ With Fitness And Wellness | Hollywood News

Meghan Trainor Says Pregnancy Diagnosis Made Her ‘Obsessed’ With Fitness And Wellness | Hollywood News

Actor’s Family Once Struggled For Food And Electricity. Today, He Owns 3 Bungalows, Luxury Cars

Actor’s Family Once Struggled For Food And Electricity. Today, He Owns 3 Bungalows, Luxury Cars

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST