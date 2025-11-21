সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ বছরও সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাচ্ছেন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
শায়রুল কবির খান বলেন, শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠিত সশস্ত্র বাহিনী দিবসে বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অংশগ্রহণের সম্মতি দিয়েছেন। তিনি তার ব্যক্তিগত মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।
এ বছর সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
এর আগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়।
গত বছরও খালেদা জিয়া একই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তখন সেনাকুঞ্জে পৌঁছালে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান তাকে স্বাগত জানান। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও বেগম জিয়াকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা যায়।