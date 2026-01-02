শনিবার, ০৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:১০ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি

সারাদেশে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া

  • আপডেট সময়: শনিবার, ৩ জানুয়ারী, ২০২৬
সারাদেশে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া


সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় রাজধানীসহ সারাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও মানবিক কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বাদ জুমা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত এসব কর্মসূচিতে দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে।

খুলনা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় সারাদেশের ন্যায় খুলনাতেও বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুমা খুলনার ঐতিহ্যবাহী টাউন মসজিদে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে খুলনা মহানগর বিএনপি।

এতে উপস্থিত ছিলেন- খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম মনা,মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম তুহিন ও মহানগর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ পারভেজ বাবু প্রমুখ।

বান্দরবান: বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনায় বান্দরবানে পালিত হয়েছে নানা ধর্মীয় কর্মসূচি।

পাহাড়ি এই জনপদে মুসলিম ও বৌদ্ধ—উভয় ধর্মাবলম্বীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কর্মসূচিগুলো রূপ নেয় সম্প্রীতির এক মানবিক অনুষঙ্গে।

শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে বান্দরবানে বিভিন্ন মসজিদে মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জুমার নামাজের পর বিশেষ দোয়ায় প্রয়াত নেত্রীর আত্মার মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি দেশ ও জাতির শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রার্থণা করা হয়।

দলীয় কার্যলয়ে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও দলীয় সংসদ প্রার্থী রাজপুত্র সাচিং প্রু জেরী। এ ছাড়াও বিএনপির জেলা পর্যায়ের সিনিয়র নেতা অধ্যাপক মো. ওসমান গনি, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল কুদ্দুস, সাচপ্রুসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ মুসল্লি অংশ নেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: জেলার নাচোলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে এতিম শিশুদের নিয়ে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। নৈশভোজের আগে কোরআনখানি ও বিশেষ দোয়া-মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

নৈশভোজ অনুষ্ঠানে এতিম শিশুদের নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সহ-সম্পাদক মো. আমিনুল ইসলাম।

পিরোজপুর: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় পিরোজপুরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে পিরোজপুর টাউন ক্লাব টেনিস গ্রাউন্ডে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এলিজা জামান, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম কিসমতসহ জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

কুষ্টিয়া: বিএনপি চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রদল।

শুক্রবার বাদ জুমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে সংগঠনটি।

উপস্থিত ছিলেন- দোয়া মাহফিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন ইউট্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহা. তোজাম্মেল হোসেন, সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. মতিনুর রহমান, শাখা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ।

বাগেরহাট: বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় মোংলায় মিলাদ এবং দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার জুমার নামাজের পর পৌর শহরের বিএলএস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এ দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট-৩ (মোংলা-রামপাল) সংসদীয় আসনের ধানের শীষের মনোনীত এমপি প্রার্থী লায়ন ডক্টর শেখ ফরিদুল ইসলাম।

ছাত্রদলের আয়োজিত এ মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠানে বিএনপি এবং তার সকল সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন।

জামালপুর: সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ঘোষিত দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে জামালপুর সদরের ১৫টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ১৬২টি স্থানসহ জেলায় প্রায় ৫ শতাধিক জায়গায় দোয়া মাহফিলের অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জামালপুর-৫ (সদর) আসনে এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট শাহ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন এ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন।

পঞ্চগড়: সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় পঞ্চগড় সদর ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চগড় পৌর বিএনপির আহ্বায়ক তৌহিদুল ইসলাম।





