সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘিরে ধোঁয়াশা

  সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
সুনামগঞ্জ: সুনামগঞ্জ-১ (ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর ও মধ্যনগর) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। একই আসনে দুইজন প্রার্থীকে চিঠি দেওয়ায় নির্বাচনি এলাকায় আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিএনপি মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সই করা একটি চিঠি ফেসবুকে ভাইরাল হয়। সেখানে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল-কে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। 

চিঠির বিষয়ে জানতে চাইলে কামরুল বলেন, দলীয় কার্যালয়ের দফতর থেকে রাত ৮টায় আমাকে চিঠি আনার জন্য ফোন দেওয়া হয়। আমি নির্বাচনি এলাকায় থাকায় রাজধানীতে আমার একজন আত্মীয় গিয়ে চিঠি রিসিভ করেন। আমি ধানের শীষ প্রতীক নিয়েই ইনশাআল্লাহ নির্বাচন করব।

এই আসনে গেল ৩ ডিসেম্বর দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয় জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও  সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনিসুল হককে। তিনি সেই থেকে নির্বাচনি প্রচারণায় রয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত) জিকে গৌছ বলেন, এই আসনের চিঠির বিষয়ে কিছুই জানেন না। তিনি আরও বলেন, এই বিষয়ে কামরুলের কাছ থেকেই জেনে নিন।





জোট নয়, বিএনপির সঙ্গে আসনভিত্তিক সমঝোতা হতে পারে: জিএম কাদের

কর্ণফুলী শাহ আমানত সেতুর উত্তর পাশে ইনকিলাব মঞ্চের অবরোধ

শীতকালে সহমর্মিতা: নাগরপুরে অসহায়দের পাশে প্রশাসন 

রাঙামাটিতে ওয়ার্ল্ড পীসের উদ্যোগে চার কীর্তিমান প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান

Tehseen Poonawalla Defends Salman Khan’s Smile In Battle Of Galwan Teaser: ‘People Are Missing The Point’ | Bollywood News

Riteish Deshmukh Praises Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna; Dhruv Rathee Reacts To Janhvi Kapoor Thumbnail Row | Bollywood News

