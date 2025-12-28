সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘিরে ধোঁয়াশা

সুনামগঞ্জ: সুনামগঞ্জ-১ (ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর ও মধ্যনগর) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। একই আসনে দুইজন প্রার্থীকে চিঠি দেওয়ায় নির্বাচনি এলাকায় আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিএনপি মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সই করা একটি চিঠি ফেসবুকে ভাইরাল হয়। সেখানে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল-কে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
চিঠির বিষয়ে জানতে চাইলে কামরুল বলেন, দলীয় কার্যালয়ের দফতর থেকে রাত ৮টায় আমাকে চিঠি আনার জন্য ফোন দেওয়া হয়। আমি নির্বাচনি এলাকায় থাকায় রাজধানীতে আমার একজন আত্মীয় গিয়ে চিঠি রিসিভ করেন। আমি ধানের শীষ প্রতীক নিয়েই ইনশাআল্লাহ নির্বাচন করব।
এই আসনে গেল ৩ ডিসেম্বর দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয় জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনিসুল হককে। তিনি সেই থেকে নির্বাচনি প্রচারণায় রয়েছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত) জিকে গৌছ বলেন, এই আসনের চিঠির বিষয়ে কিছুই জানেন না। তিনি আরও বলেন, এই বিষয়ে কামরুলের কাছ থেকেই জেনে নিন।