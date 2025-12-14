সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (১৪ ডিসেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচকের সাথে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমাণে লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯১ টি কোম্পানির ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮৩২ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৪৫৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৮১ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৩০.৮৭ পয়েন্ট কমে ৪৯৩২.৯৭ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ১১.৮০ পয়েন্ট কমে ১৮৯১.৪৯ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৬.৪৬ পয়েন্ট কমে ১০২৮.০১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৭৯টির, কমেছে ২৪৯ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৩ টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ওরিয়ন ইনফিউশন, তৌফিকা ফুড, মুন্নু ফেব্রিক্স, এশিয়াটিক ল্যাব্রেটোরিজ, ফাইন ফুডস, ডমিনেজ স্টীল, এ´ী পেস্টিসাইড, সিমটেক্স, রহিমা ফুড ও খান ব্রাদার্স পিপি।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ১ম প্রাইম ফাইন্যান্স ১ম মি. ফা,. বঙ্গজ লি:, রিলায়েন্স ১ম মি. ফা., এপেক্স ট্যানারী, দেশ গার্মেন্ট সিএপিএম আইবিবিএল মি. ফা., জিকিউ বলপেন, বিডি অটোকারস, ডিবিএইচ ১ম মি. ফা. ও রহিমা ফুড।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: জিল বাংলা সুগার, এফএএস ফাইন্যান্স, উসমানিয়া গ্লাস শীট, নরদার্ন জুট, শ্যামপুর সুগার, মেঘনা কন্ডেন্সেড মিল্ক, রেনউইক যজ্ঞেশ্বর, প্রিমিয়ার লিজিং, ফারইস্ট ফাইন্যান্স ও ফনিক্স ফাইন্যান্স
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন:- ৬৮৩৫৯৩৪৫৫৮৩৪৭.০।