সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (৪ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯০ টি কোম্পানির ১৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ২ হাজার ৯৩০ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৫৩৭ কোটি ৪১ লক্ষ ২৪ হাজার ২৩৪ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৫৪.৬ পয়েন্ট বেড়ে ৪৯৬৫.২৪ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ১৮.৪২ পয়েন্ট বেড়ে ১৮৮৭.৮৫ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ০.৬১ পয়েন্ট বেড়ে ১০০৬.৬১ পয়ন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ২০৪ টির, কমেছে ১৪৩ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৪৩ টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ওরিয়ন ইনফিউশন, সিটি ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, সায়হাম কটন, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, সামিট অ্যালায়েন্স পোর্র্ট, বিএসসি, সোনালি পেপার, যমুনা ব্যাংক ও স্কয়ার ফার্র্মা।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ইসলামি ব্যাংক, এবি ব্যাংক, রূপালি ব্যাংক, এনআরবি ব্যাংক, এমবিএল ১ম মি. ফা., এনআরবিসি ব্যাংক, নাহী অ্যালুমিনিযাম, ওরিয়ন ইনফিউশন, পূবালী ব্যাংক ও সাউথইস্ট ব্যাংক
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: জেমীনি সী ফুড, আলিফ ইন্ডা:, বীচ হ্যাচারী, ফু-ওয়াং ফুড, বেস্ট হোল্ডিং, ওয়াই ম্যাক্স ইলেক্ট্রোড, কাট্টালী টেক্সটাাইল, এস আলম কোল্ড রোল্ড , ফ্যামিলী টেক্স ও আইসিবি এএমসিএল ২য় মি. ফা.।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮০৬৩৫২২৩৬২৮৪.০০।