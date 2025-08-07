Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫
সৌদিতে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন কক্সবাজার মাটি ও মানুষের প্রিয় নেতা সাবেক সংসদ লুৎফুর রহমান কাজল ও পরিবার"

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ১:২৫ অপরাহ্ণ
সৌদিতে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন কক্সবাজার মাটি ও মানুষের প্রিয় নেতা সাবেক সংসদ লুৎফুর রহমান কাজল ও পরিবার”

গতকাল ৬ই অগাস্ট বিকাল আনুমানিক ৭টা ইয়ানবু শহর থেকে পবিত্র মদিনা ফেরার পথে বহনকারী গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারালে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হয়।তাৎক্ষণিক সৌদি পুলিশের আন্তরিক সহায়তা এবং হাইওয়ে ডাক্তারা প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।প্রাথমিক চিকিৎসার পর আল্লাহর রহমতে সাবেক সংসদ কাজলসহ তার পরিবার ভালো আছে।তাদের বহনকারী নিশান পেট্রোল ভি৮ শক্ত গাড়িটি ১৪০ কিলোমিটার বেগে চলাকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে ও মহান আল্লাহর কুদরত‍ে তারা সকলে প্রায় অক্ষত ছিলেন।পরে কক্সবাজারের প্রবাসী জনগন অনেকে দুর্ঘটনায় স্থল থেকে তাদের নিজস্ব গাড়িতে পবিত্র মদিনায় তাদের আবাসস্থল নিয়ে যায়।প্রিয় নেতা মহান আল্লাহতালার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং দেশবাসীসহ কক্সবাজারবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন

