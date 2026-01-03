হবিগঞ্জের মাহদীর মুক্তির দাবিতে সবাইকে শাহবাগ আসার আহ্বান বৈবিছার

ঢাকা: হবিগঞ্জ জেলার সদস্য সচিব মাহদী হাসানের মুক্তির দাবিতে সবাইকে শাহবাগ আসার আহ্বান জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন (বৈবিছা)।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাত ১০টায় নিজেদের ফেসবুকে এক পোস্টে এ আহ্বান জানানো হয়েছে।
ওই পোস্টে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হবিগঞ্জ জেলার সদস্য সচিব মাহদী হাসানের মুক্তির দাবিতে সবাইকে শাহবাগ আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
এর আগে,শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় দেওয়া পোস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জানায়, হবিগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার ইয়াসমিন খাতুন আনুষ্ঠানিকভাবে ওসিকে হুমকি দেওয়া এবং নির্বাচনি পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাসহ নানা অস্পষ্ট ও অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে মাহদী হাসানকে গ্রেফতারের কথা স্বীকার করেছেন।
ফেসবুক পোস্টে আরও জানায়, জুলাই যোদ্ধা মাহদী হাসানকে অযৌক্তিকভাবে গ্রেফতারের দায়ে হবিগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার এবং শায়েস্তাগঞ্জ থানার ওসিকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এর আগে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মাহদী হাসানকে গ্রেফকার করে পুলিশ।