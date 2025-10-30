হাকিমপুর সাব-রেজিস্টার অফিসে পুরনো না দাবিকৃত দলিল ধ্বংস 

গোলাম মোস্তাফিজার রহমান মিলন, হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি ::
দিনাজপুরের হাকিমপুর সাব-রেজিস্টার অফিসে ২০১১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ের পুরনো ও না দাবিকৃত দলিল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। অফিস সূত্রে জানা যায়, উক্ত সময়ে যেসব দলিল গ্রহীতারা গ্রহণ করতে আসেননি এরকম প্রায় এক হাজারটি দলিল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে সাবরেজিস্টার অফিস সামনে জনসম্মুখে আগুন দিয়ে ধ্বংস করা হয়।
দলিল ধ্বংসের সময় হাকিমপুর সাব-রেজিস্টার অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্টার নামজুল হক,সহকারী কর্মচারী, নকল নবীশসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
দায়িত্বপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্টার নামজুল হক বলেন, সরকারের সকল নিয়মনীতি মেনে ২০১১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত না দাবিকৃত দলিল ধ্বংস করা হয়েছে। এসব দলিল ইতোমধ্যে কপি হয়ে বালাম বর্হিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রয়োজন হলে সেই রেকর্ড থেকে অবিকল নকল তোলা যাবে।
তিনি আরও জানান, আগস্ট ২৫ তারিখে ১৭৬ নম্বর স্বারকের মাধ্যমে প্রথম নোটিশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে না দাবিকৃত দলিল ধ্বংসের দিন নির্ধারণ করে মাইকিংসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার চালানো হয়।