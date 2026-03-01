সোমবার, ০২ মার্চ ২০২৬, ০৯:০৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত ১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা Karan Aujla’s Delhi Show: Fight Breaks Out At Stadium, Viral Video Shows Man Being Punched | Bollywood News পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২৬ বছরের শাসনবিধি বাতিলসহ ৭ দফা দাবিতে পিসিএনপি’র স্মারকলিপি গোদাগাড়ীতে ৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা রাকসুর উদ্যোগে ১৮ হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে ইফতার অনুষ্ঠিত Ice-cool Sanju Samson fires India into T20 World Cup semis | Cricket News T20 World Cup: Unrelenting South Africa look to maintain momentum against KO’ed Zimbabwe | Cricket News মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে আল্লাহর সাহায্য চাইলেন জামায়াত আমির
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২ মার্চ, ২০২৬
  • ৫৫ সময় দেখুন
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

পবিত্র মাহে রমজান মাসকে সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে মৌলভীবাজারে ভোক্তা অধিদপ্তরের যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অভিযানে ১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আজ রোববার দুপুরে সিলেট বিভাগের সর্ববৃহৎ পাইকারি লেবুর বাজার হিসেবে পরিচিত শ্রীমঙ্গল নতুন বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো: আল-আমিন। এ সময় বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা এবং অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রিসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

অভিযান সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রমজানকে কেন্দ্র করে লেবুসহ বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়ায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি করছিলেন। বিষয়টি নজরে আসার পর তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ২১শে ফেব্রুয়ারি একটি বেসরকারি চ্যানেলে এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় এবং পরবর্তীতে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ভোক্তা অধিদপ্তর জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত

ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত

Karan Aujla’s Delhi Show: Fight Breaks Out At Stadium, Viral Video Shows Man Being Punched | Bollywood News

Karan Aujla’s Delhi Show: Fight Breaks Out At Stadium, Viral Video Shows Man Being Punched | Bollywood News

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২৬ বছরের শাসনবিধি বাতিলসহ ৭ দফা দাবিতে পিসিএনপি’র স্মারকলিপি

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২৬ বছরের শাসনবিধি বাতিলসহ ৭ দফা দাবিতে পিসিএনপি’র স্মারকলিপি

গোদাগাড়ীতে ৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার

গোদাগাড়ীতে ৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার

দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

রাকসুর উদ্যোগে ১৮ হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে ইফতার অনুষ্ঠিত

রাকসুর উদ্যোগে ১৮ হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে ইফতার অনুষ্ঠিত

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST