শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:০৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Why December Is A ‘Triggering Time’ For Camila Cabello | Hollywood News R Praggnanandhaa, Anish Giri or Hikaru Nakamura? Richárd Rapport reveals his pick for Candidates 2026 | Exclusive | Chess News সাংবাদিক ক্ষমা না চাইলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি জবি উপাচার্যের Nirvan Khan And Arhaan Khan’s Casual Day Out In Mumbai Has Fans Hooked | Bollywood News Not enough balls! Bangladesh Premier League team’s head coach walks out of training session: ‘Never seen this’ | Cricket News ১৯ বছর পর বাবার কবরে শ্রদ্ধা জানালেন তারেক রহমান ‘You Always Crave A Co-Actor Like Ranveer Singh’: Danish Pandor On Sharing Screen Space In Dhurandhar | Exclusive | Bollywood News First since January 1902: Boxing Day Test rewrites 123 years of Ashes history | Cricket News ৮ দলের সমঝোতা নিয়ে অপতথ্য প্রচার না করার আহ্বান ‘Fast-track him now’: Ex-India captain compares teenage sensation Vaibhav Suryavanshi to Sachin Tendulkar | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

১৯ বছর পর বাবার কবরে শ্রদ্ধা জানালেন তারেক রহমান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ০ সময় দেখুন
১৯ বছর পর বাবার কবরে শ্রদ্ধা জানালেন তারেক রহমান


ঢাকা: দীর্ঘ ১৯ বছর পর বাবা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারতে করলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুর ৪টা ৪২ মিনিটে তিনি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে উপস্থিত হয়ে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মাজার প্রাঙ্গণে পৌঁছে তারেক রহমান তার বাবা, বাংলাদেশের বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক ও স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর কোরআন তেলাওয়াত, ফাতেহা পাঠ এবং তার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।

এ সময় তারেক রহমান নিরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। দলীয় সূত্র জানায়, তিনি তার পিতার দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও বহুদলীয় রাজনৈতিক আদর্শ স্মরণ করেন এবং দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়া করেন।

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, কেন্দ্রীয় নেতারা এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ দেড় যুগের প্রবাসজীবন শেষে গত ২৫ ডিসেম্বর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Why December Is A ‘Triggering Time’ For Camila Cabello | Hollywood News

Why December Is A ‘Triggering Time’ For Camila Cabello | Hollywood News

Nirvan Khan And Arhaan Khan’s Casual Day Out In Mumbai Has Fans Hooked | Bollywood News

Nirvan Khan And Arhaan Khan’s Casual Day Out In Mumbai Has Fans Hooked | Bollywood News

‘You Always Crave A Co-Actor Like Ranveer Singh’: Danish Pandor On Sharing Screen Space In Dhurandhar | Exclusive | Bollywood News

‘You Always Crave A Co-Actor Like Ranveer Singh’: Danish Pandor On Sharing Screen Space In Dhurandhar | Exclusive | Bollywood News

৮ দলের সমঝোতা নিয়ে অপতথ্য প্রচার না করার আহ্বান

৮ দলের সমঝোতা নিয়ে অপতথ্য প্রচার না করার আহ্বান

Karan Johar, Farah Khan, Vedang Raina, Khushi Kapoor & MORE Arrive At Zoya Akhtar’s Christmas Party

Karan Johar, Farah Khan, Vedang Raina, Khushi Kapoor & MORE Arrive At Zoya Akhtar’s Christmas Party

Tiger 3 To Bajrangi Bhaijaan: 5 Salman Khan Films That Ruled Box Office | Bollywood News

Tiger 3 To Bajrangi Bhaijaan: 5 Salman Khan Films That Ruled Box Office | Bollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST