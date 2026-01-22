৩ নেতার মাজার জিয়ারত করে নির্বাচনি প্রচার শুরু এনসিপি’র

ঢাকা: শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ বিপ্লবীদের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারণায় নেমেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর তিন নেতার মাজার প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে এই প্রচারণার সূচনা করেন দলটির শীর্ষ নেতারা।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হলেও এনসিপি দুপুর গড়াতেই রাজপথে তাদের কার্যক্রম জোরদার করে। শেরে বাংলা ও শহিদ সোহরাওয়ার্দীর কবরে শ্রদ্ধা জানানোর পর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং শহিদ শরিফ ওসমান বিন হাদির কবরে যান নেতাকর্মীরা। সেখানে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে তারা দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় নির্বাচনি যাত্রার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। এছাড়া দলের কয়েক শতাধিক নেতাকর্মী এই জিয়ারত কর্মসূচিতে অংশ নেন। শীর্ষ নেতারা জানান, ঐতিহাসিক ও জাতীয় বীরদের আদর্শকে ধারণ করেই তারা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে চান। রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই নির্বাচনি যাত্রা আগামী দিনে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।