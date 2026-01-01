৬ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল জাপান

ঢাকা: ২০২৫ সালের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর জাপানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ২৬ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ব গবেষণা সংস্থা ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল জাপানের পূর্বাঞ্চলীয় শহর নোডার উপকূলের কাছে। ভূপৃষ্ঠের ১৯ দশমিক ৩ কিলোমিটার গভীরে এর উৎপত্তি।
সমুদ্র উপকূলে উৎপত্তিস্থল হলেও ভূমিকম্পের ফলে সুনামির কোনো আশঙ্কা নেই বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে জাপানের আবহাওয়া দফতর। একই সঙ্গে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলেও জানানো হয়েছে।
গত নভেম্বর-ডিসেম্বর সময়ে এটি নিয়ে জাপানে মোট চারটি ভূমিকম্প সংঘটিত হলো। এর আগে ৩০ নভেম্বর পরপর দুটি ভূমিকম্প হয়—যার মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৬ ও ৪ দশমিক ৮। ওই ভূমিকম্পগুলোর উৎপত্তিস্থল ছিল দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ কিউশুর তোকারা দ্বীপপুঞ্জ এলাকায়।
এরপর ৮ ডিসেম্বর জাপানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ হনশুতে আঘাত হানে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প। এতে অন্তত ৩০ জন আহত হন। সে সময় জাপানের আবহাওয়া দপ্তর সুনামি সতর্কতা জারি করলে উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৯০ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।
ভৌগোলিকভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ‘প্যাসিফিক বেসিনের আগ্নেয় মেখলা’ (রিং অব ফায়ার)-এর ওপর অবস্থানের কারণে জাপান বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। দেশটিতে গড়ে প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার ভূমিকম্প ঘটে। ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি বছর সংঘটিত মোট ভূমিকম্পের প্রায় ২০ শতাংশই ঘটে জাপানে।
উল্লেখ্য, জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পটি ঘটে ২০১১ সালের ১১ মার্চ। ৯ মাত্রার ওই ভূমিকম্প ও সুনামিতে প্রাণ হারান প্রায় ২০ হাজার মানুষ।