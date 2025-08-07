East Medinipur News: মানুষ বিক্রি হত এখানে, তারপর ইতিহাস লিখেছিল লবণ সত্যাগ্রহ! দিঘা যাওয়ার পথে এই জায়গা দেখেছেন? | Narghat-haldi-river-indias-freedom-struggle-site-slavery-and-satyagraha-on-the-way-to-digha | দক্ষিণবঙ্গ

Last Updated:
নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর,সৈকত শী: নরঘাট, হলদি নদী তীরবর্তী প্রাচীন অঞ্চল। যার নাম করণের মধ্যে লুকিয়ে আছে তার ঘৃণ্য ইতিহাস। এক সময় দাসপ্রথা বা মানুষ কেনাবেচার হাট বসত হলদি নদী তীরবর্তী এই অঞ্চলে। শুধু নামকরণের ইতিহাস নয়, নরঘাট বিখ্যাত হয়ে আছে স্বাধীনতার আন্দোলনে। স্বাধীনতা সংগ্রামে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন এই হলদি নদী তীরবর্তী অঞ্চলে শুরু করেছিল তাম্রলিপ্ত মহাকুমার লবণ সত্যাগ্রহীরা। এমনকি লবণ তৈরি করেন স্বদেশী নেতারা।
Kolkata [Calcutta],Kolkata,West Bengal
August 07, 2025 6:26 PM IST