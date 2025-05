India Pakistan Tension: ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতিতে ‘খুশি’ বাংলাদেশ! তবে মহম্মদ ইউনূসের বক্তব্যে ধোঁয়াশাও রয়ে গেল

Last Updated: May 11, 2025 12:36 AM IST

সংঘর্ষবিরতিতে খুশি বাংলাদেশ ঢাকা: ভারত-পাক সংঘাতের আবহে সমঝোতা পক্ষেই ছিল বাংলাদেশ। শনি সন্ধ্যায় সংঘর্ষবিরতির খবর সামনে আসতেই তা ‘প্রশংসনীয়’ বলে আখ্যা দিল বাংলাদেশ সরকার। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মুখ্য উপদেষ্টা সরকারের এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানেই সংঘর্ষবিরতির জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে। একইসঙ্গে প্রশংসার সুর শোনা গিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্কো রুবিও-কে নিয়েও। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং রুবিও-এর ‘কার্যকরী’ মধ্যস্থতায় এই সংঘর্ষবিরতি সম্ভব হয়েছে। বিবৃতির শেষের কিছু লাইন নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। সেই লাইনে লেখা রয়েছে, “বাংলাদেশ দুই দেশের সমস্যা নিজের কূটনৈতিক মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টা করে যাবে।”