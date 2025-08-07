Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫ | ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  রান্নাঘর

Primary Recruitement Case: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শেষমেশ হাজিরা…, সাতসকালে ইডি দফতরে পৌঁছলেন এই মন্ত্রী! West Bengal Recruitement Scam Case This Minister reached ED Office after he ignores Summon By Central Investigating office | কলকাতা

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ১২:৫৭ অপরাহ্ণ
Primary Recruitement Case: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শেষমেশ হাজিরা…, সাতসকালে ইডি দফতরে পৌঁছলেন এই মন্ত্রী! West Bengal Recruitement Scam Case This Minister reached ED Office after he ignores Summon By Central Investigating office | কলকাতা


Last Updated:

Primary Recruitement Case: প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় পর পর হাজিরা এড়ান বোলপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। অবশেষে আজ, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা দিলেন চন্দ্রনাথ। সূত্রের খবর, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ইডি।

কলকাতা: প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় পর পর হাজিরা এড়ান বোলপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। অবশেষে আজ, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা দিলেন চন্দ্রনাথ। সূত্রের খবর, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ইডি।

তিনি তাঁর বোলপুরের বাড়িতেই রয়েছেন। অর্থাৎ, এই নিয়ে দ্বিতীয় বার ইডি-র হাজিরা এড়ালেন মন্ত্রী।৩১ জুলাই ইডি দফতরে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে তলব করা হয়েছিল । কিন্তু সেদিন তিনি গরহাজির ছিলেন। তবে পরপর দুবার হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ আচমকা তিনি ইডি দফতরে আসেন।

ইডি সূত্রে খবর, রাজ্যের প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে বলাগড়ের বহিষ্কৃত তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের সূত্র ধরে চন্দ্রনাথের নাম উঠে আসে। উল্লেখ্য, এর আগে গত সপ্তাহের শুক্রবার চন্দ্রনাথ সিনহাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। তাতে সাড়া দেননি মন্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবারও গরহাজির ছিলেন তিনি। ইতিমধ্যেই চন্দ্রনাথের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় ইডি। সেই সময় মন্ত্রীর মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। তল্লাশি চালিয়ে মন্ত্রীর বাড়ি থেকে নগদ ৪১ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করে ইডি। এরপর গত ২৮ জুলাই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় বার নোটিস পাঠানো হয়। ৩১ জুলাই, বৃহস্পতিবার ডেকে পাঠানো হয় তাঁকে। কিন্তু সেবারেও হাজিরা এড়ান মন্ত্রী। তবে অবশেষে তিনি আজ হাজিরা দেন, পর পর দু’বার হাজিরা এড়ানোর পর চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোন পথে হাঁটবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, সেটাই এখন দেখার।

Kolkata,West Bengal

August 07, 2025 12:27 PM IST

বাংলা খবর/ খবর/কলকাতা/

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শেষমেশ হাজিরা…, সাতসকালে ইডি দফতরে পৌঁছলেন এই মন্ত্রী!



