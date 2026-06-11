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আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল

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  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২৬
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আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল


ঢাকা: রাজধানীর আদ্-দ্বীন হাসপাতালে ছয় নবজাতকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালটির লাইসেন্স বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ জুন) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস।

এর আগে, গত ২৭ মে ঈদের আগের দিন বুধবার সকালে মগবাজারে আ্দ-দ্বীন হাসপাতালের পোস্ট ডেলিভারি ওয়ার্ডে ছয় নবজাতক মারা যায়। এ ঘটনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলার প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়েছে।

এ ছাড়া আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না, তা জানাতে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শেখ মহিউদ্দিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। এ জন্য তাকে ৭ জুন বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় রাজধানীর মগবাজারে আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নোটিশকে ‘বেআইনি’ উল্লেখ করে গত ৬ জুন এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ঘোষণা দিন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শিশির মনির।





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