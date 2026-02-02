ইউক্রেনের বাসে রাশিয়ার ড্রোন হামলা, নিহত ১২

ইউক্রেনে ভয়াবহ ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। পূর্ব ইউরোপের এই দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে খনি শ্রমিকদের বহনকারী একটি বাসে চালানো ওই ড্রোন হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন।
একই দিনে প্রসূতি হাসপাতাল ও আবাসিক ভবনেও হামলার খবর এসেছে। যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলার মধ্যেই এমন হামলা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, খনি শ্রমিকদের বহনকারী ওই বাসে রাশিয়ার ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলে।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রী ডেনিস শমিহাল এ তথ্য জানিয়েছেন।
টেলিগ্রামে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘রোববার শত্রুপক্ষ দিনিপ্রো অঞ্চলে জ্বালানি খাতের কর্মীদের লক্ষ্য করে নিষ্ঠুর ও পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে’।
তিনি আরও জানান, ‘এই সন্ত্রাসী হামলায় ১২ জন খনি শ্রমিক নিহত হয়েছেন এবং আরও সাতজন আহত হয়েছেন।’
পুলিশ জানায়, হামলাটি দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের তেরনিভকা শহরে ঘটে। রাষ্ট্রীয় জরুরি সেবা বিভাগের প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, জানালা ভাঙা ও আগুনে পুড়ে যাওয়া একটি বাস সড়ক থেকে ছিটকে পড়েছে।
ইউক্রেনের জ্বালানি কোম্পানি ডিটিইকে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিহত ও আহত সবাই তাদের কর্মী ছিলেন। তারা কাজের শিফট শেষ করে বাসে করে ফিরছিলেন।
এর আগে, রোববারই আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানান, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জাপোরিঝঝিয়া শহরে একটি প্রসূতি হাসপাতাল ও একটি আবাসিক ভবনে রাশিয়ার হামলায় অন্তত ৯ জন আহত হন।