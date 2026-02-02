মঙ্গলবার, ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৫৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতেই কেন্দ্রে যাব: রাবি উপাচার্য Stranger Things: Tales From ’85 Teaser Drops, New Threat Rises After Upside Down Fallout | Web-series News দুর্নীতি ও সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি বাংলাদেশে আর চলবে না: মামুনুল হক চুরি হওয়া তিনটি প্রাইভেট কার উদ্ধার; প্রধান আসামি গ্রেপ্তার শিশু গৃহকর্মী নির্যাতন- বিমানের এমডি ও তাঁর স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৪ Sri Lanka drop Test captain Dhananjaya de Silva from T20 World Cup squad | Cricket News আলোচিত এপস্টেইন নথি কি, এ পর্যন্ত যা জানা গেল জানুয়ারিতে প্রবাসীদের রেকর্ড আয়: ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এআই ন্যাভিগেটর ২০২৬: রাবিতে বিনামূল্যে এআই প্রশিক্ষণ ইউক্রেনের বাসে রাশিয়ার ড্রোন হামলা, নিহত ১২
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ইউক্রেনের বাসে রাশিয়ার ড্রোন হামলা, নিহত ১২

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৫২ সময় দেখুন
ইউক্রেনের বাসে রাশিয়ার ড্রোন হামলা, নিহত ১২


ইউক্রেনে ভয়াবহ ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। পূর্ব ইউরোপের এই দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে খনি শ্রমিকদের বহনকারী একটি বাসে চালানো ওই ড্রোন হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন।

একই দিনে প্রসূতি হাসপাতাল ও আবাসিক ভবনেও হামলার খবর এসেছে। যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলার মধ্যেই এমন হামলা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, খনি শ্রমিকদের বহনকারী ওই বাসে রাশিয়ার ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলে।

রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রী ডেনিস শমিহাল এ তথ্য জানিয়েছেন।

টেলিগ্রামে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘রোববার শত্রুপক্ষ দিনিপ্রো অঞ্চলে জ্বালানি খাতের কর্মীদের লক্ষ্য করে নিষ্ঠুর ও পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে’।

তিনি আরও জানান, ‘এই সন্ত্রাসী হামলায় ১২ জন খনি শ্রমিক নিহত হয়েছেন এবং আরও সাতজন আহত হয়েছেন।’

পুলিশ জানায়, হামলাটি দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক অঞ্চলের তেরনিভকা শহরে ঘটে। রাষ্ট্রীয় জরুরি সেবা বিভাগের প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, জানালা ভাঙা ও আগুনে পুড়ে যাওয়া একটি বাস সড়ক থেকে ছিটকে পড়েছে।

ইউক্রেনের জ্বালানি কোম্পানি ডিটিইকে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিহত ও আহত সবাই তাদের কর্মী ছিলেন। তারা কাজের শিফট শেষ করে বাসে করে ফিরছিলেন।

এর আগে, রোববারই আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানান, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জাপোরিঝঝিয়া শহরে একটি প্রসূতি হাসপাতাল ও একটি আবাসিক ভবনে রাশিয়ার হামলায় অন্তত ৯ জন আহত হন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Stranger Things: Tales From ’85 Teaser Drops, New Threat Rises After Upside Down Fallout | Web-series News

Stranger Things: Tales From ’85 Teaser Drops, New Threat Rises After Upside Down Fallout | Web-series News

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি বাংলাদেশে আর চলবে না: মামুনুল হক

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি বাংলাদেশে আর চলবে না: মামুনুল হক

চুরি হওয়া তিনটি প্রাইভেট কার উদ্ধার; প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

চুরি হওয়া তিনটি প্রাইভেট কার উদ্ধার; প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

শিশু গৃহকর্মী নির্যাতন- বিমানের এমডি ও তাঁর স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৪

শিশু গৃহকর্মী নির্যাতন- বিমানের এমডি ও তাঁর স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৪

আলোচিত এপস্টেইন নথি কি, এ পর্যন্ত যা জানা গেল

আলোচিত এপস্টেইন নথি কি, এ পর্যন্ত যা জানা গেল

জানুয়ারিতে প্রবাসীদের রেকর্ড আয়: ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স

জানুয়ারিতে প্রবাসীদের রেকর্ড আয়: ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স

দৌলতপুর সীমান্তে অস্ত্র ও গুলিসহ ১ জন আটক
দৌলতপুর সীমান্তে অস্ত্র ও গুলিসহ ১ জন আটক
মৌলভীবাজারে নরমাল ডেলিভারিতে সর্বোচ্চ শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
মৌলভীবাজারে নরমাল ডেলিভারিতে সর্বোচ্চ শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
‘যারা মা-বোনদের কাপড় খুলে ফেলতে চায় তারা মানুষ নয়’
‘যারা মা-বোনদের কাপড় খুলে ফেলতে চায় তারা মানুষ নয়’
রাজনগর বিএনপি সভাপতিকে শোকজ; নেতৃবৃন্দের অসন্তোষ
রাজনগর বিএনপি সভাপতিকে শোকজ; নেতৃবৃন্দের অসন্তোষ
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনী মৌলভীবাজার-২ ধানের শীষের সমন্বয় সভা
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনী মৌলভীবাজার-২ ধানের শীষের সমন্বয় সভা
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
মৌলভীবাজার-৩ আসনে ধানের শীষের ব্যাপক প্রচারণা
কালিয়াকৈর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতৃত্বে মজিবুর রহমানের ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও পথসভা
কালিয়াকৈর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতৃত্বে মজিবুর রহমানের ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও পথসভা
শিক্ষিত সমাজ গঠনে ইয়ুথের মতো উদ্যোগ জরুরি -হাবীব আজম
শিক্ষিত সমাজ গঠনে ইয়ুথের মতো উদ্যোগ জরুরি -হাবীব আজম
কর্ণফুলীতে শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী জামায়াতে যোগদান
কর্ণফুলীতে শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী জামায়াতে যোগদান
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST