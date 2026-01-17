ইনস্টাগ্রামে তথ্য ফাঁস: সুরক্ষা পাবেন যেভাবে

বর্তমান ডিজিটাল যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে সম্প্রতি এক খবরে জানা গেছে, প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখ ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হয়েছে। ফাঁস হওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে ব্যবহারকারীর ইমেইল, ফোন নম্বর এবং ব্যক্তিগত বার্তার মতো সংবেদনশীল তথ্য।
আপনার অ্যাকাউন্টটি যদি এই ঝুঁকির তালিকায় থাকে বা আপনি যদি সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত হন, তবে দ্রুত নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করুন:
১. পাসওয়ার্ড ও লগইন সুরক্ষা
সবার আগে আপনার ইনস্টাগ্রাম পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন। নতুন পাসওয়ার্ডে বড় ও ছোট হাতের অক্ষর, সংখ্যা এবং বিশেষ চিহ্নের সংমিশ্রণ ব্যবহার করুন। এরপর Settings – Security -Login Activity-তে গিয়ে অপরিচিত সকল ডিভাইস থেকে অ্যাকাউন্ট লগ-আউট (Remove) করে দিন।
২. টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA) সক্রিয় করা
অ্যাকাউন্টের সুরক্ষায় এটি সবচেয়ে শক্তিশালী ধাপ। এটি চালু থাকলে পাসওয়ার্ড জানলেও কেউ আপনার ফোনে আসা বিশেষ কোড ছাড়া লগইন করতে পারবে না। এটি চালু করতে: Settings – Security – Two-Factor Authentication-এ যান।
৩. সন্দেহজনক মেসেজ ও লিংকে সতর্কতা
তথ্য ফাঁসের পর হ্যাকাররা প্রায়ই ‘ইনস্টাগ্রাম সাপোর্ট’ সেজে ভুয়া ইমেইল বা মেসেজ পাঠায় (ফিশিং)। মনে রাখবেন, ইনস্টাগ্রামের অফিশিয়াল মেইল সবসময় @mail.instagram.com ডোমেইন থেকে আসে। কোনো অচেনা লিংকে ক্লিক করবেন না বা ওটিপি (OTP) শেয়ার করবেন না।
৪. ইমেইল ও ফোন নম্বর যাচাই
অনেক সময় হ্যাকাররা অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিতে ইমেইল বা ফোন নম্বর বদলে ফেলে। তাই Settings – Accounts – Personal Information-এ গিয়ে আপনার তথ্যগুলো সঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে আপনার ইমেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডও বদলে ফেলুন।
৫. থার্ড-পার্টি অ্যাপের অ্যাক্সেস বাতিল
বিভিন্ন ফলোয়ার টুল বা ফটো এডিটিং অ্যাপে ইনস্টাগ্রাম দিয়ে লগইন করা থাকলে তথ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। Settings – Security – Apps and Websites-এ গিয়ে অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলোর অ্যাক্সেস ‘Remove’ করে দিন।
৬. প্রোফাইল প্রাইভেসি ও রিপোর্ট
তথ্য আরও সুরক্ষিত রাখতে প্রোফাইলটি ‘Private’ করে রাখতে পারেন। এছাড়া সন্দেহজনক কিছু ঘটলে ইনস্টাগ্রামের হেল্প সেন্টার থেকে ‘Compromised Account’ বিভাগে দ্রুত রিপোর্ট করুন।
৭. নিয়মিত মনিটরিং
আগামী কয়েক সপ্তাহ আপনার লগইন অ্যাক্টিভিটি এবং ইমেইল নোটিফিকেশনগুলো নিয়মিত চেক করুন। একই পাসওয়ার্ড অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া বা ব্যাংকিং অ্যাপে ব্যবহার করলে সেগুলোও দ্রুত বদলে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।