মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:২৫ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ইন্দুরকানীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হামলা, আহত-১

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
ইন্দুরকানীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হামলা, আহত-১

ইন্দুরকানী (পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

পিরোজপুরের ইন্দুরকানী উপজেলার পশ্চিম বালিপাড়া গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আনিসুর রহমান সেখ (৪৫) নামে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

সরেজমিনে ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২ নভেম্বর বিকালে একই বাড়ির চাচাতো ভাই মৃত আ. করিম সেখের ছেলে মনোয়ার সেখের সঙ্গে আনিচুর রহমান সেখের গাছ কাটার করাত নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মনোয়ার লোহার রড দিয়ে আনিচুরের মাথায় আঘাত করে। এতে তার মাথায় গভীর ক্ষত হয়। স্থানীয়রা আনিচুরের চিৎকার শুনে এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে ইন্দুরকানী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতের মাথায় গুরুতর আঘাত ও গভীর কাটা রয়েছে। চিকিৎসা চলছে, তবে অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

আনিসুরের স্ত্রী পিয়ারা বেগম সাংবাদিকদের বলেন, “মনোয়ার ও আমরা একই বাড়ির লোক। সামান্য একটি করাতের জন্য তারা আমার স্বামীকে এমনভাবে মেরেছে যে মনে হচ্ছিল মেরে ফেলবে। আমি এর বিচার চাই।”

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মনোয়ার সেখ বলেন, “ওরা আমার কাছে গাছ কাটার করাত চেয়েছিল, আমি দিতে পারিনি। এরপর তারা আমার বড় মেয়ে, আনিচুরের স্ত্রী ও ছেলের বউ মারতে আসে। তখন আমি লাঠি দিয়ে আঘাত করি, তা আনিচুরের মাথায় লেগে কেটে যায়।”

ইন্দুরকানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত) মো. মোস্তফা বলেন, “ঘটনার পর আহতকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। সে এখন কিছুটা সুস্থ, মামলা প্রক্রিয়াধীন।”

