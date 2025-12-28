‘ইয়ার ইন সার্চ’-এর তালিকা প্রকাশ

২০২৫ সালের ‘ইয়ার ইন সার্চ’ তালিকা প্রকাশ করেছে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগল। বিনোদন, রাজনীতি থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সব মিলিয়ে এই তালিকায় উঠে এসেছে বিশ্ববাসীর আগ্রহের বিচিত্র সব চিত্র। সূত্র: দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।
আসুন জেনে নেই এ বছরে গুগল সার্চের ট্রেন্ডে শীর্ষ ৫-এ কোন বিষয়গুলো ছিল:
* চার্লি কির্ক হত্যাকাণ্ড চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে মার্কিন রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কির্কের হত্যাকাণ্ডের খবরটি বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ঘটনার নেপথ্যের কারণ, এর রাজনৈতিক প্রভাব এবং সর্বশেষ আপডেট জানতে কোটি কোটি মানুষ গুগলে অনুসন্ধান করেছেন। ফলে বছরের অন্যতম আলোচিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি সার্চ তালিকার শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছেন।
* কেপপ ডেমন হান্টার্স নেটফ্লিক্সের অ্যানিমেটেড সিনেমা ‘কেপপ ডেমন হান্টার্স’ চলতি বছর এক সাংস্কৃতিক উন্মাদনা তৈরি করেছে। কেপপ সংগীত আর ফ্যান্টাসির মিশেলে তৈরি এই সিনেমাটি মুক্তির পর থেকেই এর গান ও চরিত্রগুলো নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। যার প্রতিফলন দেখা গেছে গুগলের বিনোদন ক্যাটাগরির সার্চ লিস্টে।
* লাবুবু উন্মাদনা পপ মার্টের তৈরি ছোট মনস্টার আকৃতির খেলনা ‘লাবুবু’ ২০২৫ সালে সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরালে পরিণত হয়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সংগ্রহযোগ্য এই খেলনাগুলো নিয়ে আগ্রহ এতই বেশি ছিল যে, এটি গুগল সার্চে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে।
* এআই ও জেমিনির জয়জয়কার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর প্রতি মানুষের আগ্রহ এ বছর কয়েক গুণ বেড়েছে। বিশেষ করে গুগলের নিজস্ব এআই ‘জেমিনি’ এবং এর ব্যবহারবিধি নিয়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান করেছে। জেমিনি কীভাবে কাজ করে এবং দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব কী-এই প্রশ্নগুলো ছিল সার্চ লিস্টের ওপরের দিকে।
* ভূ-রাজনীতি: ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতির অস্থিরতাও এ বছরের সার্চ ট্রেন্ডে বড় প্রভাব ফেলেছে। ইরান-ইসরায়েল সংঘাত, মার্কিন সরকারের শাটডাউন এবং নতুন আইন ‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট’ নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষের ব্যাপক আগ্রহ ছিল।
তালিকায় আরও যা ছিল মূল পাঁচটি বিষয়ের বাইরেও জেমিনি ও ডিপসিক-এর মতো এআই প্ল্যাটফর্ম নিয়ে মানুষের প্রবল আগ্রহ দেখা গেছে। ক্রীড়াঙ্গনে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ এবং ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ম্যাচগুলো গুগল ট্রেন্ডে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এছাড়া জেনারেশন আলফা-র ব্যবহৃত রহস্যময় স্ল্যাং ‘৬-৭’ (Six-Seven) এর অর্থ খুঁজেছেন অনেকেই।