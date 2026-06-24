ইরান যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মার্কিন সিনেটে বিল পাস

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক অভিযান বন্ধ করতে মার্কিন সিনেট একটি বিল পাস করেছে। বিলে বলা হয়েছে, পরবর্তী যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ট্রাম্পকে কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে হবে।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (২৩ জুন) ৫০-৪৮ ভোটে বিলটি পাস হয়। এর আগে, এই মাসের শুরুর দিকে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদেও (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) বিলটি পাস হয়েছিল।
এর মাধ্যমে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির সদস্যদের একাংশের মধ্যে চলমান এই যুদ্ধ নিয়ে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও উদ্বেগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠল।
সিনেটে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও, চারজন রক্ষণশীল সদস্য দলমত পরিবর্তন করে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছেন। তাদের সঙ্গে একজন বাদে কক্ষের প্রায় সকল ডেমোক্র্যাটও সমর্থন দিয়েছেন।
১৯৭৩ সালে ওয়ার পাওয়ার্স রেজোলিউশন, যা সাধারণত ওয়ার পাওয়ার্স অ্যাক্ট নামে অধিক পরিচিত, প্রণীত হওয়ার পর এই প্রথমবার কংগ্রেসের উভয় কক্ষ এই বিলটি পাশ করল। যদিও এটি মূলত একটি প্রতীকী পদক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ ধারণা করা হচ্ছে, এ প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেটো দেবেন। তাই এটা আইন হিসেবে পাস হওয়ার সম্ভবনা কম।
এমন এক সময়ে এই ঘটনাটি ঘটল যখন প্রশাসন যুদ্ধের খরচ মেটাতে কয়েক হাজার কোটি ডলার অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করবে বলে আশা করা হচ্ছিল।
সিনেট এবং হাউস উভয় কক্ষেই ট্রাম্পের রিপাবলিকানদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, কিন্তু নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তাদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকটি বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এই নির্বাচনই নির্ধারণ করবে দলটি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারবে কি না।
সিনেটের ফ্লোরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শীর্ষ ডেমোক্র্যাট চাক শুমার বলেন, ‘ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের সামরিক অভিযান নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সিনেটে এই নিয়ে দশমবারের মতো যুদ্ধ ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হলো।’
শুমার বলেন, ‘বছরের পর বছর ধরে ট্রাম্প ইরানের ওপর সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার এই বিপর্যয়কর যুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকান জনগণের জন্য সর্বোচ্চ বিভ্রান্তি, সর্বোচ্চ বিশৃঙ্খলা এবং সর্বোচ্চ মূল্য চাপিয়ে দিয়েছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘বারবার, সিনেটের রিপাবলিকানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আমেরিকান জনগণের পরিবর্তে ট্রাম্প এবং তার যুদ্ধের পক্ষ নিয়েছে। ইরানের বিষয়ে ট্রাম্পের এই ঐতিহাসিক ভুলের মূল্য আমেরিকান জনগণকেই দিতে হয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে এটি অন্যতম নিকৃষ্টতম পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে।’
সম্প্রতি কিছু রিপাবলিকান ট্রাম্পের ১.৮ বিলিয়ন ডলারের ‘অস্ত্র-বিরোধী’ তহবিলে আপত্তি জানিয়েছেন। এই তহবিলটি এমন রাজনৈতিক মিত্রদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যাদের সম্পর্কে যারা ফেডারেল কর্তৃপক্ষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। এছাড়া, তার অভিবাসন দমন অভিযানের জন্য ৭০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিলও তারা আটকে দিয়েছেন।
মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি পোস্টে ট্রাম্প এই ভোটের সমালোচনা করেন। এটিকে তিনি ‘অসময়ে ও অর্থহীন’ বলে অভিহিত করেন এবং যারা পক্ষে ভোট দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ইরানকে ‘সুবিধা’ দেওয়া ও তার কাজকে ‘আরও কঠিন’ করে তোলার অভিযোগ তোলেন।