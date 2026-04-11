কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

কর্ণফুলী, ১০ এপ্রিল ২০২৬: কর্ণফুলীতে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুদ ও অধিক মূল্যে বিক্রির অভিযোগে একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
অদ্য ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ রাত আনুমানিক ১০টা ১০ মিনিটে কর্ণফুলী উপজেলার মজ্জ্যারটেক এলাকায় অবস্থিত “সাঈদ অটোমোবাইলস” নামক জ্বালানি তেলের দোকানে এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আল আমিন হোসেন।
অভিযানকালে দেখা যায়, দোকানটিতে অবৈধভাবে ১৭৫০ লিটার জ্বালানি তেল মজুদ রাখা হয়েছে এবং তা অধিক মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছিল। এ অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।
এ সময় মজুদকৃত জ্বালানি তেল পাশ্ববর্তী একটি পেট্রোলপাম্পে বিক্রি করে দেওয়া হয়।
অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, র্যাব এবং কর্ণফুলী থানার একটি চৌকস পুলিশ টিম।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।