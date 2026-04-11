শনিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৬, ০১:৫২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা IPL 2026: Dhruv Jurel, Vaibhav Sooryavanshi stand tall as RR give defending champ RCB first taste of defeat | Cricket News Anant Ambani Birthday Bash: Ranveer Singh, Gauri Khan Join Bhajan Session; Janhvi Kapoor Performs Garba | Bollywood News মাজমাউল বাহরাইন মুফতী আব্দুল গণি: কিতাবের ধূলিকণা থেকে আরশের নূর শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের উদ্যোগে ২০০ জন নারী-পুরুষকে অভিযোজন কৃষি চর্চা বাড়াতে প্রশিক্ষণ কালিয়াকৈর চন্দ্রা এি মোড়ে তাকওয়া পরিবহন মরণযান ও জ্যাম সৃষ্টির মুল কারণ IPL 2026: Mukul Choudhary masterclass snatches victory from KKR’s clutches in last-ball thriller | Cricket News কুষ্টিয়ায় ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস করলো বিজিবি এটিই নির্লজ্জ হলুদ সাংবাদিকতা: জামায়াত আমির Shah Rukh Khan Wishes Anant Ambani On His Birthday: ‘Keep Bringing Smiles To People Through Your Work’ | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৬
  • ৩৭ সময় দেখুন
কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

কর্ণফুলী, ১০ এপ্রিল ২০২৬: কর্ণফুলীতে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুদ ও অধিক মূল্যে বিক্রির অভিযোগে একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অদ্য ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ রাত আনুমানিক ১০টা ১০ মিনিটে কর্ণফুলী উপজেলার মজ্জ্যারটেক এলাকায় অবস্থিত “সাঈদ অটোমোবাইলস” নামক জ্বালানি তেলের দোকানে এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আল আমিন হোসেন।

অভিযানকালে দেখা যায়, দোকানটিতে অবৈধভাবে ১৭৫০ লিটার জ্বালানি তেল মজুদ রাখা হয়েছে এবং তা অধিক মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছিল। এ অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় মজুদকৃত জ্বালানি তেল পাশ্ববর্তী একটি পেট্রোলপাম্পে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, র‍্যাব এবং কর্ণফুলী থানার একটি চৌকস পুলিশ টিম।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Anant Ambani Birthday Bash: Ranveer Singh, Gauri Khan Join Bhajan Session; Janhvi Kapoor Performs Garba | Bollywood News

Anant Ambani Birthday Bash: Ranveer Singh, Gauri Khan Join Bhajan Session; Janhvi Kapoor Performs Garba | Bollywood News

মাজমাউল বাহরাইন মুফতী আব্দুল গণি: কিতাবের ধূলিকণা থেকে আরশের নূর

মাজমাউল বাহরাইন মুফতী আব্দুল গণি: কিতাবের ধূলিকণা থেকে আরশের নূর

শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের উদ্যোগে ২০০ জন নারী-পুরুষকে অভিযোজন কৃষি চর্চা বাড়াতে প্রশিক্ষণ

শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের উদ্যোগে ২০০ জন নারী-পুরুষকে অভিযোজন কৃষি চর্চা বাড়াতে প্রশিক্ষণ

কালিয়াকৈর চন্দ্রা এি মোড়ে তাকওয়া পরিবহন মরণযান ও জ্যাম সৃষ্টির মুল কারণ

কালিয়াকৈর চন্দ্রা এি মোড়ে তাকওয়া পরিবহন মরণযান ও জ্যাম সৃষ্টির মুল কারণ

কুষ্টিয়ায় ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস করলো বিজিবি

কুষ্টিয়ায় ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস করলো বিজিবি

এটিই নির্লজ্জ হলুদ সাংবাদিকতা: জামায়াত আমির

এটিই নির্লজ্জ হলুদ সাংবাদিকতা: জামায়াত আমির

কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা
কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা
IPL 2026: Dhruv Jurel, Vaibhav Sooryavanshi stand tall as RR give defending champ RCB first taste of defeat | Cricket News
IPL 2026: Dhruv Jurel, Vaibhav Sooryavanshi stand tall as RR give defending champ RCB first taste of defeat | Cricket News
Anant Ambani Birthday Bash: Ranveer Singh, Gauri Khan Join Bhajan Session; Janhvi Kapoor Performs Garba | Bollywood News
Anant Ambani Birthday Bash: Ranveer Singh, Gauri Khan Join Bhajan Session; Janhvi Kapoor Performs Garba | Bollywood News
মাজমাউল বাহরাইন মুফতী আব্দুল গণি: কিতাবের ধূলিকণা থেকে আরশের নূর
মাজমাউল বাহরাইন মুফতী আব্দুল গণি: কিতাবের ধূলিকণা থেকে আরশের নূর
শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের উদ্যোগে ২০০ জন নারী-পুরুষকে অভিযোজন কৃষি চর্চা বাড়াতে প্রশিক্ষণ
শ্যামনগরের গাবুরাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের উদ্যোগে ২০০ জন নারী-পুরুষকে অভিযোজন কৃষি চর্চা বাড়াতে প্রশিক্ষণ
কালিয়াকৈর চন্দ্রা এি মোড়ে তাকওয়া পরিবহন মরণযান ও জ্যাম সৃষ্টির মুল কারণ
কালিয়াকৈর চন্দ্রা এি মোড়ে তাকওয়া পরিবহন মরণযান ও জ্যাম সৃষ্টির মুল কারণ
IPL 2026: Mukul Choudhary masterclass snatches victory from KKR’s clutches in last-ball thriller | Cricket News
IPL 2026: Mukul Choudhary masterclass snatches victory from KKR’s clutches in last-ball thriller | Cricket News
কুষ্টিয়ায় ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস করলো বিজিবি
কুষ্টিয়ায় ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস করলো বিজিবি
এটিই নির্লজ্জ হলুদ সাংবাদিকতা: জামায়াত আমির
এটিই নির্লজ্জ হলুদ সাংবাদিকতা: জামায়াত আমির
Shah Rukh Khan Wishes Anant Ambani On His Birthday: ‘Keep Bringing Smiles To People Through Your Work’ | Bollywood News
Shah Rukh Khan Wishes Anant Ambani On His Birthday: ‘Keep Bringing Smiles To People Through Your Work’ | Bollywood News
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
দৌলতপুরে মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষের প্রদর্শনী মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে চরাঞ্চলের কৃষিতে আসছে নতুন সম্ভাবনা
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
১৫ এপ্রিলের পর পোল্যান্ডের ভিসার আবেদন নেবে না সুইডিশ দূতাবাস
১৫ এপ্রিলের পর পোল্যান্ডের ভিসার আবেদন নেবে না সুইডিশ দূতাবাস
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST