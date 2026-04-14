কর্ণফুলীতে বর্ণিল আয়োজনে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ পালিত

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
উৎসবমুখর পরিবেশ ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় পালিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন হয়।
মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল ৮ টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। এরপর বৈশাখী গানের তালে তালে এক বর্ণিল শোভাযাত্রা বের করা হয়, যা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।
দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোকজ সংগীত পরিবেশন এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজন। শেষে পান্তা-ভাতসহ বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাদ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজিব কান্তি রুদ্র। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল আমিন হোসেন, কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীনূর আলম, দক্ষিণ জেলা বিএনপির নেতা অ্যাডভোকেট এস. এম. ফোরকান, দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব কামরুদ্দীন সবুজসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও কর্ণফুলী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ।
বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নিয়ে আগত দিনগুলোতে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।