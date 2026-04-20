কর্ণফুলীতে ২৬০০০ শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা দেওয়া হবে

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হাম ও রুবেলা টিকাদান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।
সোমবার (২০ এপ্রিল) সকাল ৯ টায় চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের স্টুডেন্ট কেয়ার মডেল স্কুল প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজিব কান্তি রুদ্র।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোছাম্মৎ জেবুন্নেছা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রোমানা রহমান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কৌশিক চাকমা, মেডিকেল অফিসার (ডিজিজ কন্ট্রোল) ডা. তাসিন মোস্তফা, মেডিকেল অফিসার (মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য) ডা. সোমা চৌধুরীসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকবৃন্দ।০
অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করেন স্টুডেন্ট কেয়ার মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কর্ণফুলী কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোরশেদ নুর।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোছাম্মৎ জেবুন্নেছা জানান, কর্ণফুলী উপজেলায় মোট ২৬ হাজার শিশুকে হাম ও রুবেলার টিকা প্রদান করা হবে। আগামী তিন সপ্তাহব্যাপী চলমান এ কর্মসূচির আওতায় ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী সকল শিশুকে টিকা দেওয়া হবে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, নির্ধারিত সময়ে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে শিশুদের টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে হাম রুবেলা প্রতিরোধ করি।