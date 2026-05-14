কর্ণফুলী জামায়াতের উদ্যোগ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত।

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৪ মে, ২০২৬
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও রাসুল (সঃ) এর আদর্শকে ধারণ করার লক্ষে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ( ১৪ মে) উপজেলার ক্রসিং গোল চত্বরে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কর্ণফুলী উপজেলা শাখার আমীর মাষ্টার মনির আবছার চৌধুরী।

প্রধান অতিথি বলেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বো প্রথম বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করেন। তাঁর ধারাবাহিকতায় আমরা আজ অব্দি এ কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, গাছ মানুষের পরম বন্ধু। গাছ আমাদের জীবন বাঁচায়। গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এছাড়া গাছ থেকে আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হই। গাছ মানবদেহ থেকে নির্গত কার্বনডাইঅক্সাইড গ্রহন করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

তিনি আরো বলেন, গাছ লাগানোকে হাদিস শরিফে উত্তম ইবাদত বলা হয়েছে। একে সদকায়ে জারিয়া বলা হয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সঃ) বলেছেন-‘যখন কোনো মুসলমান একটি ফলবান বৃক্ষর চারা রোপণ করে, আর এতে ফল আসার পর সে নিজে অথবা অন্য কোনো মানুষ তা থেকে যা খায়, তা তার জন্য সদকা, যা চুরি হয়, যা কিছু গৃহপালিত পশু এবং অন্যান্য পাখপাখালি খাবে, এসবই তার জন্য সদকা’।

তিনি আরো বলেন, গাছ লাগানোর গুরুত্ব সম্পর্কে প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন-‘তুমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পার যে, কিয়ামত এসে গেছে, আর তোমার হাতে একটি গাছের চারা আছে, তার পরও তা লাগিয়ে দাও’।

এসময় উপজেলা ও ইউনিয়ন জামায়াতের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

