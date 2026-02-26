শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১২:৫৮ পূর্বাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর ৪৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কালিয়াকৈর উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিষদ এর উদ্যোগে ওই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ এইচ এম ফখরুল হোসাইন এর সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন , গাজীপুর -১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ মজিবুর রহমান, উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কালিয়াকৈর ইউসিসিএ লিঃ এর চেয়ারম্যান মোঃ মোফাজ্জল হোসেন।
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ সুমন মোল্লার সঞ্চালনায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কালিয়াকৈর ডিগ্রি কলেজের সাবেক ভিপি শামীম হোসেন, কালিয়াকৈর ডিগ্রি কলেজের সাবেক ভিপি শাহজাহান সিরাজ,
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসার আবু মুহাম্মদ জাকারিয়া, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ সফিকুল ইসলাম, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর পরিচালক হাজ্বী মোঃ আকরাম হোসেন, নাজমুল হক,সাহাবুল সিকদার, আব্দুল করিম,আরিফুল ইসলাম।
আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষক প্রতিনিধি মিজানুর রহমান শেলী ও ডি এম এরশাদুল আলম সহ বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত সম্মানিত কর্মকর্তা- কর্মচারী সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ।
পরিশেষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি, সমবায়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

