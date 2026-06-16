কালিয়াকৈরে পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড হরতকিতলা আমতলা জলাবদ্ধতা সকল পেশাজীবী মানুষের জনদুর্ভোগ

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের ডাইনকিনী ও হরতকীতলা আমতলা এলাকায় টানা প্রায় তিন ঘণ্টার বৃষ্টিতে ব্যাপক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৭ জুন) দুপুর ৩ টায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, এলাকার সড়ক, অলিগলি ও অসংখ্য বসতবাড়ি পানিতে তলিয়ে গেছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও কারখানার কর্মজীবীরা ।
স্থানীয় বাসিন্দা রাশেদা বেগম বলেন, সকালে কারখানায় কাজে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির পানিতে ঘরের ভেতরে পানি ঢুকে পড়েছে। এখন বুঝতে পারছি না কারখানায় যাব, নাকি ঘরের মালামাল সরিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখব। আমরা খুব কষ্টে আছি।
একই এলাকার বাসিন্দা রাসেল বলেন, সামান্য বৃষ্টি হলেই এ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। ড্রেনেজ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় পানি দ্রুত নিষ্কাশন হতে পারে না। ফলে রাস্তাঘাট ডুবে যায় মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হয়।
গৃহবধূ আফরিন আক্তার বলেন, বাড়ির উঠান থেকে শুরু করে চারপাশ পানিতে তলিয়ে গেছে। শিশু ও বয়স্কদের নিয়ে আমরা খুব সমস্যার মধ্যে রয়েছি। দ্রুত স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। ফলে বছরের পর বছর জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের।
এ বিষয়ে কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক এ এইচ এম ফখরুল হোসাইন বলেন, জলাবদ্ধতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এলাকাবাসী দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।