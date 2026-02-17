বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৭:০৫ পূর্বাহ্ন
কমলগঞ্জে বিষপানে গৃহবধূর আত্মহত্যা রমজানকে ঘিরে রাঙামাটিতে টিসিবির ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু Javier Bardem, Tilda Swinton Join 81 Artists Criticising Berlin Film Festival For 'Silence' Over Gaza | Hollywood News কালিয়াকৈরে বাসে ডাকাতি প্রস্তুতিকালে অস্ত্রসহ ছয়জন গ্রেফতার শিবগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান থেকে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম দরিদ্র ছাত্রকে বই কিনে দিলেন পুঠিয়ার এসিল্যান্ড Royals demand indemnity waiver from Rajasthan govt amid safety concerns at SMS Stadium | Cricket News ভালোবাসার কোন নাম নেই! Delhi HC Restrains Ilaiyaraaja From Using 134 Songs In Copyright Row | Tamil Cinema News চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ: জামায়াত আমির
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে বাসে ডাকাতি প্রস্তুতিকালে অস্ত্রসহ ছয়জন গ্রেফতার

প্রতিবেদকের নাম
  বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৪৭ সময় দেখুন
কালিয়াকৈরে বাসে ডাকাতি প্রস্তুতিকালে অস্ত্রসহ ছয়জন গ্রেফতার

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে যাত্রীবাহী গণপরিবহনে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা এলাকায় ওয়াল্টন কারখানার সামনে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে রংপুরগামী ‘নিউ পিংকি’ পরিবহনের একটি বাস গাবতলী থেকে যাত্রী নিয়ে রওনা দেয়। পথে বাসটিতে ডাকাতির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছেন এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কালিয়াকৈর থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) রবিউল ইসলামের নির্দেশে থানা পুলিশের উপপরিদর্শক এসআই সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়।
চন্দ্রা এলাকায় পৌঁছে পুলিশ বাসটিকে থামার সংকেত দিলে চালক সড়কের পাশে গাড়ি থামান। পরে বাসে তল্লাশি চালিয়ে এক সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়। তার সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগ থেকে দেশীয় তৈরি ছয়টি চাকু উদ্ধার করা হয়।এ সময় বাসে অবস্থানরত রাজু , শরীফুজ্জামান, আলম,জসিম(রাফি), মিলন ও সাইফুলকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ।
কালিয়াকৈর থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) রবিউল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে দেশীয় অস্ত্রসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির প্রস্তুতির অভিযোগে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কমলগঞ্জে বিষপানে গৃহবধূর আত্মহত্যা

রমজানকে ঘিরে রাঙামাটিতে টিসিবির ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু

Javier Bardem, Tilda Swinton Join 81 Artists Criticising Berlin Film Festival For ‘Silence’ Over Gaza | Hollywood News

শিবগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান থেকে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম

দরিদ্র ছাত্রকে বই কিনে দিলেন পুঠিয়ার এসিল্যান্ড

ভালোবাসার কোন নাম নেই!

ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
