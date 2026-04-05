কালিয়াকৈর অটোরিক্সায় চাপা পড়ে ১ শিশু নিহত

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বাড়ইপাড়া থেকে জালশুকা আঞ্চলিক সড়কের বড়ইছুটি এলাকায় সুমনা আক্তার(৬)নামে এক শিশু অটোরিকশার চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।গতকাল রবিবার সকাল দশ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুমনা আক্তার গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার নাকাইহাট গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে। সাইফুল ইসলাম পরিবার সহ বরই ছুটি এলাকার শরিফুল ইসলামের বাড়িতে ভাড়া থেকে কাজ করতেন। কালিয়াকৈর থানার পুলিশের উপ- পরিদর্শক এস আই রেজাউল করিম জানান, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে কালিয়াকৈর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।