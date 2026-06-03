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কালিয়াকৈর চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ মজিবুর রহমান বাঘাইছড়ি পৌরসভার উদ্যোগে মশক নিধন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন অতিরিক্ত তীব্র তাপমাত্রা বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণ জনজীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ গত ২৪ ঘন্টায় সিএমপির বিভিন্ন থানার বিশেষ অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের ৬৮ (আটষট্টি) জন নেতা-কর্মী গ্রেফতার সীমান্তে পুশ-ইনের প্রতিবাদে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কর্মসূচি ঘোষণা India Women vs England Women Live Score, 3rd T20I Ram Charan’s Fan Scares Janhvi Kapoor At Peddi Event; Shilpa Shinde Reacts To Harassment Allegations | Bollywood News আপনি উন্মাদ ও অকৃতজ্ঞ, সবাই আপনাকে ঘৃণা করে: নেতানিয়াহুকে ট্রাম্প ডেঙ্গু রোগীদের পরীক্ষার খরচে ৮০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী পতেঙ্গায় অবৈধ বাজারজাত করণে ১৪শ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ
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কালিয়াকৈর চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ মজিবুর রহমান

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  • আপডেট সময়: বুধবার, ৩ জুন, ২০২৬
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কালিয়াকৈর চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ মজিবুর রহমান

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার (৩ জুন) সকালে মৌচাক ইউনিয়ন পরিষদের আড়াবাড়ি এলাকায় রাস্তার ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করা হয়।

কেন্দ্রীয় বিএনপির শ্রম বিষয়ক সহসম্পাদক হুমায়ূন কবির খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- গাজীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান
তিনি ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, নির্মাণ কাজে কোনো ধরনের অনিয়ম বা নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ.এইচ.এম.ফখরুল হোসাইন, উপজেলা প্রকৌশলী কর্মকর্তা মাকসুদুর রহমান মিন্টু, কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আনম ইব্রাহিম, মৌচাক ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরিফুল ইসলামসহ নেতাকর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। 

স্থানীয় প্রকৌশলী অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গাজীপুর পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কালিয়াকৈর উপজেলা ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের মাজিদচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-গোয়ালবাইদ সড়ক উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য- ১ দশমিক ৪৬০ কিলোমিটার। সড়কটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর অধীনে উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের এনএইচডব্লিউ সামসুদ্দিন স্পিনিং মিলস্ টু কাসিমপুর ইউনিয়ন বর্ডার ভায়া ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ সড়ক উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য- ১ দশমিক ১৬০ কিলোমিটার। সড়কটির চুক্তিমূল্য – ১ কোটি ৫৯ লাখ টাকা।

এছাড়া মধ্যপাড়া ইউনিয়নের বারেক মার্কেট-শৈলাখালী ভায়া কুশলনাথ সড়ক উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য- ১ দশমিক ৫০০ কিলোমিটার। সড়কটির চুক্তিমূল্য হয়েছে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের আরএন্ডএইচ কে, এন বি পাড়া-বাশাকৈর জিপিএস ভায়া জাবেদ আলী উচ্চ বিদ্যালয় সড়ক উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য- ১ কিলোমিটার। সড়কটির চুক্তিমূল্য হয়েছে ১ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

৪টি সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৫ দশমিক ১২০ কিলোমিটার। এর সর্বমোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ কোটি ৩৩ লাখ টাকা।

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কালিয়াকৈর চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ মজিবুর রহমান
কালিয়াকৈর চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ মজিবুর রহমান
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