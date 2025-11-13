কালিয়াকৈর তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে ৫ নং ওয়ার্ডের লিফলেট বিতরণ

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধি:
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামত এবং উন্নয়নের বার্তা ও দলের দিকনির্দেশনা জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন, জনাব মজিবুর রহমান জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য , গাজীপুর ১ আসনে দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী,
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গাজীপুর ১ আসনের ৫ নং ওয়ার্ড হরতকিতলা মোড় হতে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিস এর সামনে দিয়ে চন্দ্রা ত্রি -মোড় ডাইনকিনি, মাইওয়ান মোড় দোকান পাট, বাজার, পাড়া-মহল্লায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন বিএনপির গাজীপুর এই বর্ষীয়ান নেতা। তিনি ভোটারদের কাছ থেকে শুনছেন তাদের সমস্যার কথা, শুনছেন আগামীর প্রত্যাশার কথা, সেই সাথে তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার কথা তুলে ধরছেন। একটি উন্নত, আধুনিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন ও তার ঘোষিত সমৃদ্ধ গাজীপুর ১ আসন গড়ার কথা।
বৃহস্পতিবার (১৩নভেম্বর ) বিকাল৩:৩০টায় ৫ নং ওয়ার্ড পৌরসভা ঢাকা টাংগাইল মহাসড়কে আশেপাশে দোকান পাট হয়ে হরতকিতলা থেকে মাইওয়ান বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় ৩১দফার লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন।
লিফলেট বিতরণে উপস্থিত ছিলেন,
সাবেক সাধারন সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড বি এন পি
হাজী মোঃশফিকুল ইসলাম (চান মিয়া)
উক্ত গণ সংযোগে উপস্থিত ছিলেন
সাবেক কাউন্সিলর ৫নং ওয়ার্ড কালিয়াকৈর পৌরসভা ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোঃ বেলায়েত হোসেন বেলাল সহ
উপস্থিত ছিলেন
কালিয়াকৈর ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
মো: সাইদুর রহমান সাধারণ সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড কালিয়াকৈর পৌর যুবদল,
মোঃজহিরুল ইসলাম পৌর যুবদল সদস্য
লিটন সিনিয়র সহ-সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল
কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের নেতকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক, মো: সারোয়ার হোসেন হৃদয় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ