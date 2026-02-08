কালিয়াকৈর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির সমর্থনে লিফলেট বিতরণে ব্যস্ত সময় কাটছে নেতাকর্মীদের

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি :
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গাজীপুর -১ আসনে বি এন পি মনোনীত পদপ্রার্থী সাবেক মেয়র মুজিবর রহমানের পক্ষে বিএনপির সমর্থনে লিফলেট বিতরণে ব্যস্ত সময় পার করছেন যুবদলের নেতাকর্মীরা। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি দারপ্রানতে পৌঁছাতে বি এন পি ও এর অঙ্গসংগঠনের সকল নেতা কর্মী ও তরুণ নেতাকর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।
এলাকাবাসীর মধ্যে ধানের শীষ প্রতীকের প্রতি ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে উৎসাহিত হয়ে আরও উদ্যমে মাঠে নেমেছেন তরুণ নেতাকর্মীরা। তারা জানান, জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ধানের শীষকে বিজয়ী করতেই তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টা।
সাধারন সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল মোঃ সাইদুর রহমান, বিএনপির উদ্যোগে স্থানীয় বিএনপি পক্ষে লিফলেট বিতরণ করাহয়।
উক্ত লিফলেট বিতরণে উপস্থিত ছিলেন,
সাবেক কাউন্সিলর ৫নং ওয়ার্ড পৌর মোঃ বেলায়েত হোসেন বেলাল, আরো উপস্থিত ছিলেনসাবেক সাধারণ সম্পাদক ৫নং ওয়ার্ড বি এন পি সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হাজী মোঃশফিকুল ইসলাম (চান মিয়া)
উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন কালিয়াকৈর পৌর যুবদল যুগ্ন আহ্বায়ক আব্দুল হামিদ কালিয়াকৈর ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
মোঃ ফারুক হোসেন কালিয়াকৈর পৌর যুবদল, মো: সাইদুর রহমান সাধারণ সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড কালিয়াকৈর পৌর যুবদল, মোঃ নাজমুল সরকার
সাংগঠনিক সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল, মোঃজহিরুল ইসলাম পৌর যুবদল সদস্য, মোঃ শওকত হোসেন সহ সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,লিটন সিনিয়র সহ-সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল, আরিফ হোসেন যুগ্ন সম্পাদক স্বেচ্ছাসেবক দল দল ৫ নং ওয়ার্ড তাইজুল সহ সভাপতি ৫নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,
মোঃ জহিরুল ইসলাম সহ সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,কালিয়াকৈর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোঃ খোরশেদ আলম জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল মোঃ সোহাগ হোসেন
সদস্য সচিব স্বেচ্ছাসেবক দল ৫ নং ওয়ার্ড,
কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের নেতকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
সারোয়ার হোসেন রিদয়,যুগ্ম আহবায়ক কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদল সবুজ ৬ং ওয়ার্ড জিহাদ সিনিয়র সহ-সভাপতি ৫ং ওয়ার্ড ছাএদল রিফাত সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক ৫ং ওয়ার্ড ফাহাদ যুগ্ম সম্পাদক ৫নং ওয়ার্ড ছাএদলমোঃরাজিব হোসেন কালিয়াকৈর কলেজ ছাএদল সাহেদ,
সিফাত, আল-আমিন, রেদোয়ান,সিয়াম
উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন আরো ছাত্রদলের নেতা বৃন্দ।
বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের অসংখ্য তরুণ নেতাকর্মী।
নেতারা আশা প্রকাশ করেন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সমর্থনের মাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক বিজয়ী হবে।