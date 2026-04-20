কুতুবদিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ইউএইচএফপিও ডা. রেজাউল হাসান গুরুতর আহত

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি: কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচএফপিও) ডা. রেজাউল হাসান গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর সঙ্গে থাকা পপুলার ফার্মার মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ (এমআর) হেফাজ উদ্দিনও আহত হয়েছেন।
সোমবার (২০ এপ্রিল) দুপুর আনুমানিক দেড়টার দিকে উপজেলার পশু হাসপাতালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি মোটরসাইকেল ও বিপরীত দিক থেকে আসা একটি টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনায় ডা. রেজাউল হাসানের ডান পায়ের হাড় ভেঙে যায় এবং তিনি গুরুতর আহত হন। অপরদিকে, হেফাজ উদ্দিনও আঘাতপ্রাপ্ত হন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে কুতুবদিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। বর্তমানে তারা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলে জানা গেছে।