কুষ্টিয়ায় এমপি রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লার সাথে এডিজি ডা. জাহিদ হোসেনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি: ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লার সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি) বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. জাহিদ হোসেন।
আজ ২৮/০৫/২০২৬ তারিখ আনুমানিক ০৫:০০ ঘটিকার সময় সংসদ সদস্যের নিজস্ব বাসভবনে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাৎকালে তাঁরা কুষ্টিয়া, বিশেষ করে দৌলতপুর উপজেলার সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং জনসাধারণের দোরগোড়ায় মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।
এ সময় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা বলেন,
”দৌলতপুরের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা আমার অন্যতম অগ্রাধিকার। উপজেলার স্বাস্থ্য খাতের যেকোনো সংকট নিরসনে এবং সেবার মান বৃদ্ধিতে আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে যাচ্ছি।”
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. জাহিদ হোসেন দৌলতপুর উপজেলার স্বাস্থ্যসেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা ও পাশে থাকার আশ্বাস প্রদান করেন।
উক্ত সৌজন্য সাক্ষাতে ডা. শামসুল আরেফিন সুলভসহ স্থানীয় সুধীজন, দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং চিকিৎসা খাতের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।