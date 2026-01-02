শুক্রবার, ০২ জানুয়ারী ২০২৬, ১১:১২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান T20 World Cup 2026: Zimbabwe announce 15-member squad; Sikandar Raza to captain | Cricket News George Clooney Fires Back At Donald Trump Over ‘Good News’ Remark On His French Citizenship | Hollywood News খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা Chef Vikas Khanna Raises Concern Over ‘Fatal’ Health Risk At Mumbai Airport | Know Here | Bollywood News Who is Erling Haaland? Premier League footballer’s pic with Team India batter Shubman Gill goes viral | Cricket News কালিয়াকৈরে ড্রোন ও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার দেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ন্যারেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে: ইশরাক Hardik Pandya’s Girlfriend Mahieka Sharma Video-Calls His Mother, Shares New Year Moments With Cricketer | Bollywood News ‘Brendon McCullum and I are the right people to carry on’: England skipper Ben Stokes ahead of 5th Ashes Test | Cricket News
প্রচ্ছদ
জাতীয়, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৪ সময় দেখুন
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা


ইউনাইটেড নিউজ ২৪ ডেস্ক ::

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন তার নাতনি জাইমা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর জিয়া উদ্যানের কবরে শ্রদ্ধা জানাতে যান তারা। এ সময় খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমান, তার মেয়ে জাহিয়া রহমানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কবর জিয়ারতের সময় তারা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন। এরপর দোয়া ও মোনাজাত করেন। প্রায় ২০ মিনিট সেখানে অবস্থান শেষে পরিবারের সদস্যরা চলে যান।

ফজরের নামাজের পর থেকে সাধারণ মানুষের জন্য কবর জিয়ারত ও দোয়া পাঠের সুযোগ উন্মুক্ত ছিল। তবে জাইমা রহমানসহ পরিবারের সদস্যদের আগমনকে কেন্দ্র করে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য সাধারণ দর্শনার্থীদের প্রবেশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবারও খালেদা জিয়ার কবরে বিএনপির নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ দোয়া করেন, শ্রদ্ধা জানান।

খালেদা জিয়া গত মঙ্গলবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরদিন খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়। খালেদা জিয়ার জানাজায় দলমত-নির্বিশেষে অগণিত মানুষ যোগ দেন। জানাজা শেষে জিয়া উদ্যানে স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে খালেদা জিয়াকে দাফন করা হয়।



Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান

মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান

George Clooney Fires Back At Donald Trump Over ‘Good News’ Remark On His French Citizenship | Hollywood News

George Clooney Fires Back At Donald Trump Over ‘Good News’ Remark On His French Citizenship | Hollywood News

Chef Vikas Khanna Raises Concern Over ‘Fatal’ Health Risk At Mumbai Airport | Know Here | Bollywood News

Chef Vikas Khanna Raises Concern Over ‘Fatal’ Health Risk At Mumbai Airport | Know Here | Bollywood News

কালিয়াকৈরে ড্রোন ও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

কালিয়াকৈরে ড্রোন ও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ন্যারেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে: ইশরাক

দেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ন্যারেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে: ইশরাক

Hardik Pandya’s Girlfriend Mahieka Sharma Video-Calls His Mother, Shares New Year Moments With Cricketer | Bollywood News

Hardik Pandya’s Girlfriend Mahieka Sharma Video-Calls His Mother, Shares New Year Moments With Cricketer | Bollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST