রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার মরদেহ জানাজার স্থানে পৌঁছানো হচ্ছে

  • আপডেট সময়: বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫
খালেদা জিয়ার মরদেহ জানাজার স্থানে পৌঁছানো হচ্ছে


ঢাকা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মরদেহ জানাজার স্থানে নেওয়া হচ্ছে। এরইমধ্যে মানিক মিয়া এভিনিউ ও জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজাসহ আশপাশের এলাকায় লাখো মানুষ জানাজার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। ২.৪৫ মিনিটে খালেদা জিয়ার কফিন আনা হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস, পাকিস্তানের স্পিকার সরদার আইয়াজ সাদিক, প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, সড়ক ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বসিরউদ্দীন, খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁনসহ বিশাল সংখ্যক জনতা উপস্থিত রয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কফিনের গাড়ি জানাজাস্থলে পৌঁছালে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জানাজা শুরু হবে।





