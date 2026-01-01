শুক্রবার, ০২ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৪৪ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খুনিদের বিচার না হলে সরকারের জন্য তা হবে চরম লজ্জা

  শুক্রবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৬
পঞ্চগড়: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও পঞ্চগড়-১ আসনে ১১ দলীয় জোটের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সারজিস আলম বলেছেন, শহিদ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের ধরে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির আগেই বিচারের রায় ঘোষণা ও তা কার্যকর করতে হবে। অন্যথায় অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য এর চেয়ে বড় লজ্জার কিছু হতে পারে না।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিকেলে পঞ্চগড়ের ধাক্কামারা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

সারজিস আলম বলেন, ‘আমরা যতবার কথা বলেছি, প্রতিবারই তিন–চারটি মৌলিক বিষয় সামনে এনেছি। এর মধ্যে প্রধান ছিল সংস্কার ও বিচার। শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ হত্যার শিকার হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে, কিন্তু সেই রায় কার্যকরের ক্ষেত্রে যে দ্রুততা প্রয়োজন, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা চাই, তাকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করা হোক।’

শহিদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘দিনের আলোতে প্রকাশ্যে একজনকে হত্যা করা হলো। অথচ সপ্তাহের পর সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও শনাক্ত আসামিদের এখনো গ্রেফতার করা যায়নি। তারা বাংলাদেশে না ভারতে- না কোথায়। কিন্তু যেখানেই থাকুক, তাদের আইনের আওতায় আনতেই হবে।’

সারজিস আলম আরও বলেন, ‘আমরা স্পষ্টভাবে বলছি, এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবশ্যই ১২ ফেব্রুয়ারির আগেই খুনিদের গ্রেফতার করে বিচারের রায় ঘোষণা ও তা কার্যকর করতে হবে। নির্বাচনের আগে যদি তারা এটি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনগণের কাছে এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কিছু হতে পারে না।’

এ সময় তিনি জানান, দেশের যেকোনো রাজনৈতিক ঘটনা ঘটুক না কেন, শহিদ ওসমান হাদির হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে তার রায় কার্যকর করতে হবে। এ সময় এনসিপির পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।





