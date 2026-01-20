মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারী ২০২৬, ১০:২৩ অপরাহ্ন
শিক্ষা

গবেষণা উপপ্রকল্প ১২ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ৩৮.২১ কোটি টাকার চুক্তি সই ইউজিসির

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৪ সময় দেখুন
গবেষণা উপপ্রকল্প ১২ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ৩৮.২১ কোটি টাকার চুক্তি সই ইউজিসির


ঢাকা: একাডেমিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্পখাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উদ্ভাবনী পণ্য উন্নয়ন, আন্তঃবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অত্যাধুনিক গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইটিভিত্তিক সমাধান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০টি গবেষণা উপপ্রকল্প বাস্তবায়নে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ৩৮ দশমিক ২১ কোটি টাকার চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে ইউজিসি সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলামের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে সই করেন ইউজিসি সচিব, অনুদানপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য এবং সংশ্লিষ্ট উপপ্রকল্পের প্রধান গবেষকরা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে ইউজিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘ইম্প্রুভিং কম্পিউটার অ্যান্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং টারশিয়ারি এডুকেশন (আইসিএসইটিইপি)’ প্রকল্পের ‘গবেষণা ও উন্নয়ন অনুদান’ উপখাত থেকে এই অর্থায়ন করা হচ্ছে।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর ড. মাছুমা হাবিব, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমদ খান এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর হোয়ে ইউন জিয়ং।

ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ইউজিসি সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম এবং আইসিএসইটিইপি প্রকল্পের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর গাজী মো. নজরুল ইসলাম।

ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ তার বক্তব্যে বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এই গবেষণা সহায়তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে। আইসিএসইটিইপি একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্প হওয়ায় বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সমাজের বাস্তব সমস্যার সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।’

উল্লেখ্য, গবেষণা ও উন্নয়ন অনুদান উপপ্রকল্প প্রদানের লক্ষ্যে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিকট থেকে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। এতে মোট ১৬২টি উপপ্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়ে। যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন শেষে নয়টি সরকারি ও তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২০টি উপপ্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়।

অনুদানপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুদান বণ্টনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) সর্বোচ্চ পাঁচটি উপপ্রকল্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি দু’টি করে এবং অবশিষ্ট আটটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি করে উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুদান পেয়েছে।





