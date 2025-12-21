রবিবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:১১ অপরাহ্ন
প্রযুক্তি

গুগল ক্রোমে ‘স্প্লিট ভিউ’ সুবিধা

  আপডেট সময়: রবিবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
গুগল ক্রোমে ‘স্প্লিট ভিউ’ সুবিধা


সম্প্রতি গুগল ক্রোমে ব্রাউজিং আরও সহজ করতে যুক্ত হয়েছে ‘স্প্লিট ভিউ’ নামের নতুন ফিচার।

আসুন জানেন নেই নতুন এই ফিচারের নানা সুবিধাগুলো:

* এই ‘স্প্লিট ভিউ মোডে’ সবচেয়ে বড় সুবিধা, একদিকের ট্যাবে কোনো ডকুমেন্ট খোলা রেখে অন্যদিকে ভিডিও কলে অংশ নেয়া যায়।

* অনেকে একাধিক ওয়েব লিংক নতুন ট্যাবে ওপেন করে রাখে। ফলে ট্যাবের সংখ্যা বেড়ে ব্রাউজার ভারী হয়ে যায়। কিন্তু এখন চাইলে কোনো লিংক সরাসরি ‘স্প্লিট ভিউ মোডে’ খুলে নেওয়া যায়। এতে আলাদা ট্যাব না বাড়িয়ে পর্দার দুই পাশে পাশাপাশি দুইটি ট্যাব ওপেন হয়ে যায়।

এজন্য কোনো লিংকের ওপর মাউস দিয়ে রাইট ক্লিক করলেই ‘Open New Tab’-এর নিচে নতুন ‘Split View’ অপশনটি দেখা যাবে। সেখানে ক্লিক করলেই দুটি ব্রাউজিং উইন্ডো সাইড বাই সাইড চলে আসবে।

এর আগে, ক্রোমে এমন সুবিধা পেতে কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাপ ছিল না, ফলে প্রয়োজনে আলাদা দুটি ব্রাউজার উইন্ডো খুলে ব্যবহারকারীকে হাতে সেগুলোকে পাশাপাশি সাজাতে হতো। এখন আর সেই ঝামেলা নেই; কয়েকটি ক্লিকেই দুটি ট্যাব পাশাপাশি দেখা যাবে, প্রয়োজন অনুযায়ী একটিকে বড় বা ছোট করা যাবে এবং চাইলে দুই উইন্ডোর অবস্থান একে অন্যের সঙ্গে বদলে নেয়াও সম্ভব।

স্প্লিট ভিউ বন্ধ করতে চাইলে কাজ করা ট্যাবে রাইট ক্লিক করে ‘Split View’-তে গিয়ে ডান বা বাম দিকের ভিউটি বন্ধ করে দিলেই হবে।





