প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

গুগল সার্চ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলার উপায়

  আপডেট সময়: রবিবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
গুগল সার্চ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলার উপায়


ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তায় গুগল সম্প্রতি ‘Results About You’ নামে একটি নতুন টুল চালু করেছে। যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই গুগল সার্চ থেকে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সরানোর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আসুন জেনে নেই গুগল সার্চ বার থেকে তথ্য মুছে ফেলার উপায়:

* প্রথমে https://myactivity.google.com/results-about-you
এই লিংকে যান।
* আপনার গুগল অ্যাকাউন্টে লগইন করুন।
* এরপর আপনার মোবাইল নম্বর, ই-মেইল, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য জমা দিন।
* গুগল আপনাকে নোটিফিকেশন পাঠাবে, যেখানে আপনি তথ্য মুছে ফেলার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

কোন ধরণের তথ্য মুছে ফেলা যাবে?

গুগলের মতে, নিচের ব্যক্তিগত তথ্য গুগল সার্চ থেকে সরানোর জন্য আবেদন করা যাবে:

* মোবাইল নম্বর

* ই-মেইল ঠিকানা

* বাসার ঠিকানা

* জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (NID)

* ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর

* পাসওয়ার্ড বা লগইন তথ্য

* ব্যক্তিগত স্বাক্ষর

* মেডিকেল রেকর্ড

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুগলের এই উদ্যোগ তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে সতর্ক থাকতে হবে কারণ একবার কোনো তথ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে তা পুরোপুরি মুছে ফেলা সব সময় সম্ভব হয় না। তাই আগে থেকেই নিজের ব্যক্তিগত তথ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া জরুরি। তাই এই অপশনের মাধ্যমে নিজের তথ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখুন।





