চলতি সপ্তাহে ফের বসতে পারে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৪ এপ্রিল, ২০২৬
চলতি সপ্তাহে ফের বসতে পারে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র


কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনা কোনো বড় সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হওয়ার পর চলতি সপ্তাহের শেষ নাগাদ আবারও ইসলামাবাদে ফিরতে পারে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধি দল।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) পাঁচটি পৃথক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর রয়টার্স।

আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, নির্দিষ্ট তারিখ এখনো চূড়ান্ত না হলেও উভয় দেশ চলতি সপ্তাহের শেষ দিকেই আলোচনায় ফিরতে পারে। গত সপ্তাহের মঙ্গলবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণার চার দিন পর পাকিস্তানের রাজধানীতে এই ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর এটিই ছিল দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চপর্যায়ের এবং এক দশকের মধ্যে প্রথম সরাসরি বৈঠক।

সূত্র জানিয়েছে, আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য উভয় পক্ষকে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেন, আমরা ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তাদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি। তারা দ্বিতীয় দফার বৈঠকে বসতে আগ্রহী।

পাকিস্তান বর্তমানে উভয় পক্ষের সাথে পরবর্তী বৈঠকের সময় নিয়ে সমন্বয় করছে এবং ধারণা করা হচ্ছে, আগামী সপ্তাহান্তেই (শুক্রবার বা শনিবার) এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে।

তবে এ বিষয়ে রয়টার্সের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী বা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। হোয়াইট হাউজও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

গত দফার বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানি দলের নেতৃত্বে ছিলেন সংসদ স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। বৈঠকে হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করা (যা ইরান বর্তমানে অবরুদ্ধ করে রেখেছে), ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং তেহরানের ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।

গত দফার আলোচনা শেষে জেডি ভ্যান্স সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘আমরা একটি অত্যন্ত সহজ প্রস্তাব নিয়ে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি; একটি সমঝোতার পদ্ধতি যা আমাদের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত এবং সেরা প্রস্তাব।’





এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈরে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা

কালিয়াকৈরে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা

সাপাহারে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখী শোভাযাত্রা

সাপাহারে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখী শোভাযাত্রা

কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী পহেলা বৈশাখ উদযাপন

কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী পহেলা বৈশাখ উদযাপন

টাঙ্গাইল হতে সারাদেশে ডিজিটাল ‘কৃষক কার্ড’ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

টাঙ্গাইল হতে সারাদেশে ডিজিটাল ‘কৃষক কার্ড’ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নাগরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৈশাখী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

নাগরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৈশাখী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

নববর্ষে সম্প্রীতির বার্তায় মুখর চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার

নববর্ষে সম্প্রীতির বার্তায় মুখর চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার

কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
দৌলতপুরে মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষের প্রদর্শনী মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে চরাঞ্চলের কৃষিতে আসছে নতুন সম্ভাবনা
