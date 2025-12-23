ছোট ব্যবসার জন্য শক্তিশালী ডেস্কটপ

বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আসুস উন্মোচন করেছে নতুন প্রজন্মের বিজনেস ডেস্কটপ ‘আসুস এক্সাপার্টসেন্টার পি৫০০ মিনি টাওয়ার’ (পিএম৫০০এমএইচ)। ছোট ও মাঝারি ব্যবসার চাহিদা মাথায় রেখে তৈরি এই ডেস্কটপটি শক্তিশালী পারফরম্যান্স, উন্নত নিরাপত্তা, আধুনিক এআই সুবিধা এবং টেকসই ডিজাইনের সমন্বয়ে বাজারে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে প্রস্তুত।
শক্তিশালী পারফরম্যান্স, বাড়তি উৎপাদনশীলতা
এক্সপার্টসেন্টার পি৫০০ মিনি টাওয়ার- এ ব্যবহার করা হয়েছে সর্বাধুনিক এএমডি রাইজেন৭ প্রসেসর, যেখানে রয়েছে ডেডিকেটেড নিউরাল প্রসেসিং ইউনিট (এনপিইউ)। এর ফলে এআই-ভিত্তিক কাজ আরও দ্রুত ও স্মার্টভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। আসুসের নতুন টাওয়ার এয়ার কুলার থার্মাল ডিজাইনের মাধ্যমে এই ডেস্কটপ ৪৫ ওয়াট টিডিপি পর্যন্ত পারফরম্যান্স দিতে সক্ষম, যা একই শ্রেণির অন্যান্য ডেস্কটপের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। গ্রাফিক্সের জন্য এতে ঐচ্ছিকভাবে যুক্ত করা যাবে সর্বশেষ এনভিডিয়িা জিফোর্স আরটিএক্স ৫০৬০, যা গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং ও ভিজ্যুয়াল-নির্ভর কাজের জন্য আদর্শ।
নীরব, ঠাণ্ডা ও নির্ভরযোগ্য
উচ্চ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এক্সাপার্টসেন্টার পি৫০০ মিনি টাওয়ার অত্যন্ত নীরবভাবে কাজ করে। উন্নত কপার হিট পাইপ ও হাই-এফিশিয়েন্সি ফ্যানের সমন্বয়ে তৈরি কুলিং সিস্টেম দীর্ঘ সময় ভারী কাজের চাপেও সিস্টেমকে ঠাণ্ডা রাখে। ফুল লোডে এর শব্দমাত্রা মাত্র ২৮.৭ ডেসিবেল, যা প্রায় পাতার মর্মর ধ্বনির মতোই নীরব।
আসুস এআই এক্সপার্টসেন্টার: স্মার্ট মিটিংয়ের নতুন অভিজ্ঞতা
এই ডেস্কটপে যুক্ত হয়েছে আসুস এআই এক্সপার্টমিট, যা আসুস মাইএক্সপার্ট স্যুটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে রয়েছে রিয়েল-টাইম অনুবাদ, স্বয়ংক্রিয় মিটিং নোট, এআই সাবটাইটেল সহ নানা সুবিধা। ফলে ভার্চুয়াল মিটিং ও অনলাইন সহযোগিতা হবে আরও সহজ, কার্যকর ও সময় সাশ্রয়ী।
নিরাপত্তায় কোনো আপস নয়
ব্যবসায়িক নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আসুস এক্সপার্ট গার্ডিয়ান। এতে রয়েছে টিপিএম ২.০ সাপোর্ট, এনআইএসটি এসপি ৮০০-১৫৫ মানসম্মত বায়োস, বায়োস সেলফ রিকোভারি ফিচার, কমপক্ষে পাঁচ বায়োস ও ড্রাইভার আপডেটের নিশ্চয়তা। এ ছাড়া হার্ডওয়্যার সুরক্ষার জন্য রয়েছে কেনসিংটন লক স্লট, নিরাপদ ব্যাকআপ সুবিধা এবং এক বছরের ম্যাকাফি+ প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন।
টেকসই ও ব্যবসাবান্ধব ডিজাইন
এক্সপার্টসেন্টার পি৫০০ মিনি টাওয়ার মিলিটারি গ্রেড টেকসই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আসুস বিজনেস সার্পোট-এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার ও দ্রুত সার্ভিস সহায়তার নিশ্চয়তাও দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
এক নজরে আসুস এক্সপার্টসেন্টার পি৫০০ মিনি টাওয়ার
অপারেটিং সিস্টেম: ওএস ছাড়া বা উইন্ডোজ ১১ হোম বা উইন্ডোজ ১১ হোম প্রো (ব্যবসার জন্য সুপারিশ)। প্রসেসর: এএমডি রাইজেন৭ ২৬০ বা রাইজেন৫ ২২০ বা রাইজেন৩ ২১০ (এআই এনপিইউ সাপোর্ট সহ)। গ্রাফিক্স: ইন্টিগ্রেটেড এএমডি রেডিয়ন ৭৮০এম বা ৭৪০এম। ঐচ্ছিক এনভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স ৫০৬০/৫০৫০/৩০৫০ অথবা আরটিএক্স এ৪০০।
র্যাম: ডিডিআর৫ ৫৬০০ মেগাহার্টজ, সর্বোচ্চ ৬৪ জিবি। ওজন: ৬ কেজি। স্টোরেজ: ৩.৫ ইঞ্চি এইচডিডি (সর্বোচ্চ ২ টিবি) + ২×এম.২ পিসিএলই জেন৪ এসএসডি। কানেক্টিভিটি: ওয়াইফাই ৬ ব্লুটুথ ৫.২ (ঐচ্ছিক), গিগাবিট ল্যান। পোর্ট: ইউএসবি টাইপ-এ/সি, এইচডিএমআই ২.১, ডিসপ্লে পোর্ট ১.৪, ৭.১ অডিও। পাওয়ার সাপ্লাই: ১৮০ ওয়াট (৮০+ব্রোঞ্জ) / ৩৩০ ওয়াট (৮০+ প্লাটিনাম)। নিরাপত্তা: টিপিএম ২.০, কেনসিংটন লক, এক বছর ম্যাকাফি প্রিমিয়াম।
আসুস এক্সপার্টসেন্টার পি৫০০ মিনি টাওয়ার ছোট ও মাঝারি ব্যবসার জন্য একটি আদর্শ ডেস্কটপ সমাধান, যেখানে রয়েছে শক্তিশালী পারফরম্যান্স, আধুনিক এআই ফিচার, উন্নত নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা। বাজেটের মধ্যে থেকে যারা একটি ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত বিজনেস ডেস্কটপ খুঁজছেন, তাদের জন্য এটি হতে পারে একটি চমৎকার পছন্দ।