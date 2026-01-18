জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের আকাশ সরকার নামে এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ২০১৪-১৫ সেশনের (১০ম ব্যাচ) শিক্ষার্থী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলায়।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানীর গেন্ডারিয়ার ভাট্টিখানা এলাকার ম্যাচ থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন গেন্ডারিয়া থানা পুলিশ।
একই বাসায় থাকা ইশতিয়াক বলেন, ‘আমার পরীক্ষা এজন্য পড়ছিলাম। পরে ভাইয়ের বান্ধবী আমাকে ফোন দিলে আমি রুমের দরজা ধাক্কা দিতে থাকি। এক পর্যায়ে দরজা খুলে যায়। এসময় ভাইয়ের ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশকে ফোন দিই।’
গেন্ডারিয়া থানার তদন্ত কর্মকর্তা নাজমুল হাসান জানান, ‘আমরা সাড়ে ৯টার দিকে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি। ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মিডফোর্ট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’