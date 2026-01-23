জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে গোল্ড মেডেল পেল বগুড়ার সৌমিকা

বগুড়া: জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ সালের প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে দেশাত্মবোধক গানে ১ম ও নজরুল সংগীতে ২য় স্থান অর্জন করে গোল্ড মেডেল ও রৌপ্য মেডেল অর্জন করেছে বগুড়ার মেয়ে সৌমিকা লাহিড়ী।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশের প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
বগুড়া আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সৌমিকা লাহিড়ী ৪ বছর বয়স থেকেই সঙ্গীতে হাতে খড়ি হয়ে উঠে। বগুড়ার অন্যতম সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ত্রিতাল শিশু মনন বিকাশ কেন্দ্র, জেলা শিল্পকলা একাডেমি বগুড়া এবং উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীতে প্রশিক্ষণ নেন। সঙ্গীতে তার প্রথম শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট কণ্ঠ শিল্পী ও সঙ্গীত প্রশিক্ষক উমা দাস। পর্যায়ক্রমে তার সঙ্গীত প্রশিক্ষক ছিলেন প্রনব কান্ত স্যানাল, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রশিক্ষক আছেন আব্দুল আলিম ও রোজিনা আলিম এবং রিপন দত্ত। শিশু কণ্ঠশিল্পী সৌমিকা লাহিড়ীর বাবা সৌম্য লাহিড়ী, মা সুমা লাহিড়ীর সঙ্গে বসবাস করেন বগুড়া শহরে।
শিশু শিল্পী সৌমিকা লাহিড়ীর বাবা সৌম্য লাহিড়ী জানান, সঙ্গীতের পাশাপাশি তার মেয়ে তালযন্ত্র আয়ত্ব করেছে। বগুড়া শিল্পকলার প্রশিক্ষক বিমল কবিরাজ এর কাছে তবলা প্রশিক্ষণ শেষ করে।
তিনি জানান, ২০২১ সালে জাতীয় পর্যায়ে আর্জন করে নজরুল ও লালন সংঙ্গীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১ জোড়া গোল্ড মেডেল। ২০২২ ও ২০২৩ সালে উপজেলা, জেলা, বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র সংগীতে ১ম গোল্ড মেডেল ও দেশাত্মবোধক গানে ২য় স্থান অর্জন করে। ২০২৩ সালে তবলায় সারাদেশের মধ্যে জাতীয় প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান অর্জন করে।
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিক আয়োজিত জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০২৩ সালে দেশের মধ্যে পঞ্চগীতি কবির গানে প্রথম স্থান অর্জন করে। বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত জাতীয় গণ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ জিয়া শিশু অ্যাকাডেমি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শাপলা কুঁড়ি প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র সংঙ্গীতের তৃতীয় স্থান এবং লোকসঙ্গীতে প্রথম স্থান অর্জন করে।
এই পর্যন্ত সৌমিকা মোট ১১টি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। এরমধ্যে গোল্ড মডেল ৫টি, বাকি ৬টি রৌপ্য। নতুন কুঁড়ি ২০২৫ এ আধুনিক গানে ঢাকায় চূড়ান্ত বাছাই পর্ব থেকে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে টপ টেনে নাম লেখায়। আর ২০২৬ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ সালের প্রতিযোগিতায় বগুড়ার মেয়ে সৌমিকা লাহিড়ী জাতীয় পর্যায়ে দেশাত্মবোধক গানে ১ম ও নজরুল সংগীতে ২য় স্থান অর্জন করে একটি গোল্ড মেডেল ও রৌপ্য মেডেল অর্জন করেছে।