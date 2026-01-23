শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০৪:২৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘Bharat Gatha’: Sanjay Leela Bhansali Ropes In Shreya Ghoshal For I&B Ministry’s Republic Day Tableau | Bollywood News T20 World Cup controversy: ‘It’s Bangladesh’s loss; very difficult to shift matches’ – Mohammad Azharuddin slams BCB | Cricket News কাউয়াদীঘি হাওর পাড়ের কৃষকদের চিন্তার ভাঁজ Justin Baldoni Moves to Dismiss Blake Lively Lawsuit Over ‘It Ends With Us’ | Hollywood News T20 World Cup drama: ‘If Bangladesh don’t play, it won’t matter; if Pakistan refuse … ‘: Ex-Pak cricketer’s brutal take | Cricket News Sri Lanka Under-19 31/6 in 10.0 Overs Before TVK, 2 Tamil Film Actors Close To Vijay Contested Polls With The ‘Whistle’ Symbol বিচারাধীন মামলার মধ্যেই মব সৃষ্টি করে জমি ও মার্কেট দখল, ভুক্তভোগীর সংবাদ সম্মেলন জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে গোল্ড মেডেল পেল বগুড়ার সৌমিকা Jason Momoa, Dave Bautista On Their Yin-Yang Dynamic In ‘The Wrecking Crew’ | N18G
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে গোল্ড মেডেল পেল বগুড়ার সৌমিকা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৩ সময় দেখুন
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে গোল্ড মেডেল পেল বগুড়ার সৌমিকা


বগুড়া: জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ সালের প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে দেশাত্মবোধক গানে ১ম ও নজরুল সংগীতে ২য় স্থান অর্জন করে গোল্ড মেডেল ও রৌপ্য মেডেল অর্জন করেছে বগুড়ার মেয়ে সৌমিকা লাহিড়ী।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশের প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বগুড়া আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সৌমিকা লাহিড়ী ৪ বছর বয়স থেকেই সঙ্গীতে হাতে খড়ি হয়ে উঠে। বগুড়ার অন্যতম সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ত্রিতাল শিশু মনন বিকাশ কেন্দ্র, জেলা শিল্পকলা একাডেমি বগুড়া এবং উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীতে প্রশিক্ষণ নেন। সঙ্গীতে তার প্রথম শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট কণ্ঠ শিল্পী ও সঙ্গীত প্রশিক্ষক উমা দাস। পর্যায়ক্রমে তার সঙ্গীত প্রশিক্ষক ছিলেন প্রনব কান্ত স্যানাল, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রশিক্ষক আছেন আব্দুল আলিম ও রোজিনা আলিম এবং রিপন দত্ত। শিশু কণ্ঠশিল্পী সৌমিকা লাহিড়ীর বাবা সৌম্য লাহিড়ী, মা সুমা লাহিড়ীর সঙ্গে বসবাস করেন বগুড়া শহরে।

শিশু শিল্পী সৌমিকা লাহিড়ীর বাবা সৌম্য লাহিড়ী জানান, সঙ্গীতের পাশাপাশি তার মেয়ে তালযন্ত্র আয়ত্ব করেছে। বগুড়া শিল্পকলার প্রশিক্ষক বিমল কবিরাজ এর কাছে তবলা প্রশিক্ষণ শেষ করে।

তিনি জানান, ২০২১ সালে জাতীয় পর্যায়ে আর্জন করে নজরুল ও লালন সংঙ্গীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১ জোড়া গোল্ড মেডেল। ২০২২ ও ২০২৩ সালে উপজেলা, জেলা, বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র সংগীতে ১ম গোল্ড মেডেল ও দেশাত্মবোধক গানে ২য় স্থান অর্জন করে। ২০২৩ সালে তবলায় সারাদেশের মধ্যে জাতীয় প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান অর্জন করে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিক আয়োজিত জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০২৩ সালে দেশের মধ্যে পঞ্চগীতি কবির গানে প্রথম স্থান অর্জন করে। বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত জাতীয় গণ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ জিয়া শিশু অ্যাকাডেমি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শাপলা কুঁড়ি প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র সংঙ্গীতের তৃতীয় স্থান এবং লোকসঙ্গীতে প্রথম স্থান অর্জন করে।

এই পর্যন্ত সৌমিকা মোট ১১টি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। এরমধ্যে গোল্ড মডেল ৫টি, বাকি ৬টি রৌপ্য। নতুন কুঁড়ি ২০২৫ এ আধুনিক গানে ঢাকায় চূড়ান্ত বাছাই পর্ব থেকে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে টপ টেনে নাম লেখায়। আর ২০২৬ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ সালের প্রতিযোগিতায় বগুড়ার মেয়ে সৌমিকা লাহিড়ী জাতীয় পর্যায়ে দেশাত্মবোধক গানে ১ম ও নজরুল সংগীতে ২য় স্থান অর্জন করে একটি গোল্ড মেডেল ও রৌপ্য মেডেল অর্জন করেছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
শাকসু নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে বড়লেখা ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

শাকসু নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে বড়লেখা ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

ঢাবির ৭৬ মণ্ডপে বিদ্যা দেবীর আরাধনা শুরু

ঢাবির ৭৬ মণ্ডপে বিদ্যা দেবীর আরাধনা শুরু

জবির বিশেষ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ

জবির বিশেষ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ

রাবি প্রেসক্লাবের পিঠা উৎসবে সাংবাদিকদের মিলনমেলা

রাবি প্রেসক্লাবের পিঠা উৎসবে সাংবাদিকদের মিলনমেলা

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসা হলো শিক্ষা: রাবি উপাচার্য

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসা হলো শিক্ষা: রাবি উপাচার্য

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৯২৬৫

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬৯২৬৫

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST